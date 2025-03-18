'Киевстар' получит материнскую компанию и будет зарегистрирована на NASDAQ

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"Киевстар" – ведущий цифровой оператор Украины, обслуживающий 24 миллиона абонентов фиксированной и мобильной связи.

Ожидается, что компания станет первой украинской инвестиционной возможностью, зарегистрированной на американской фондовой бирже.

Портфель цифровых услуг "Киевстар" для клиентов включает в себя медицинскую платформу Helsi с более чем 28 миллионами зарегистрированных пациентов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ", а услуги для корпоративных клиентов включают облачные решения, решения по кибербезопасности и искусственному интеллекту, а также направление по разработке программного обеспечения "Киевстар Тех".

Компания обладает мощным потенциалом роста, включая расширение цифровых сервисов и международные партнерства, такие как имплементация технологии Direct-to-Cell от Starlink.

К моменту закрытия сделки оценочная стоимость "Киевстар" составит 2,21 миллиарда долларов США.

Киев, Нью-Йорк, Дубай и Филадельфия, 18 марта 2025 года: VEON, глобальный цифровой оператор и материнская компания "Киевстар" и Cohen Circle Acquisition Corp. I ("Cohen Circle"), специализированная компания по приобретению активов, сегодня объявили о подписании соглашения об объединении бизнеса, целью которого является опосредованный листинг "Киевстар", ведущего оператора электронных коммуникаций в Украине, на фондовой бирже Nasdaq Stock Market в США.

После завершения объединения бизнеса компания Kyivstar Group Ltd. (Группа Киевстар) станет материнской компанией "Киевстар" и будет зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq под тикером KYIV.

VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group сразу после закрытия транзакции, которое, как ожидается, состоится в 3-м квартале 2025 года и зависит от одобрения акционеров Cohen Circle и других обычных условий закрытия.

Дополнительная информация о транзакции, включая презентацию для инвесторов, будет доступна в Отчете иностранного эмитента по форме 6-K, который VEON предоставит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее – SEC) и будет размещен на сайте www.sec.gov. Копия соглашения по объединению и презентация для инвесторов будут доступны в Текущем отчете по форме 8-K, который будет представлен компанией Cohen Circle в SEC и изложен на www.sec.gov.

"Выход "Киевстар" на биржу Nasdaq станет не просто финансовой вехой – он ознаменует собой определяющий момент для экономического будущего Украины. Как один из крупнейших частных инвесторов в Украине, VEON гордится тем, что первым сделал этот исторический шаг, предлагая американским и мировым инвесторам уникальную возможность поддержать и принять участие в экономическом росте и устойчивости Украины", – сказал Оги К. Фабела II, председатель Наблюдательного совета и основатель компании VEON.

"Как часть VEON, "Киевстар" имеет значительный опыт стабильной работы, превращая вызовы в возможности роста для Украины, своих клиентов, партнеров и членов команды. Инвестиции в "Киевстар" теперь становятся более доступными для международного сообщества инвесторов, поскольку "Киевстар" близится к тому, чтобы стать котируемой компанией на фондовой бирже Nasdaq. Мы верим, что сильный финансовый профиль "Киевстар", дальновидная стратегия и надежная структура управления, наработанная на протяжении многих лет в рамках группы VEON, будут привлекательны для международных инвесторов", – прокомментировал Каан Терзиоглу, СЕО группы VEON.

Во время войны "Киевстар" сумел возглавить процесс восстановления устойчивости инфраструктуры связи Украины, заложив основы своего будущего успеха как ведущей компании по предоставлению цифровых услуг в Украине. Прогресс на пути к опосредованному листингу "Киевстар" позволит поделиться этой историей роста с глобальными инвесторами. Вместе с нашей опытной и мотивированной командой мы с нетерпением ждем завершения объединения бизнеса с Cohen Circle, чтобы начать следующий этап нашего роста", – сказал Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

"Киевстар" – это вдохновляющий бизнес и значительная инвестиционная возможность, которая может обеспечить рост для международных инвесторов, поскольку Украина вступает в фазу восстановления. Мы с нетерпением ждем нашего партнерства с опытной управленческой командой "Киевстар", чтобы реализовать эту инвестиционную возможность на американском рынке", – комментирует Бетси Коэн, председатель правления и CEO Cohen Circle Acquisition Corp. I.