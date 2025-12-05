"Киевстар" изменит стоимость тарифов: как подорожают
Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение ряда тарифов уже с 18 декабря. Речь, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличиться на 50-75 грн. Взамен оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах.
Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили:
- С 18 декабря 2025 года и в начале 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты.
- С 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев повышение затронет отдельные контрактные и бизнес-тарифы.
"Наряду с обновленными условиями, вы получите дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе. Если новые условия тарифа вам не подойдут, вы можете выбрать другой тариф подписки или перейти на тариф контракта, который будет соответствовать вашим потребностям", – рассказали в операторе.
Почему "Киевстар" повышает тарифы
Причиной же, по которым "Киевстар" решил повысить стоимость своих тарифных предложений, в операторе назвали удорожание ключевых ресурсов. Прежде всего, электроэнергии для предприятий, которая "в вечерние пиковые часы подорожала на 60%".
"Из-за частых отключений электроэнергии также существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики. В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Такие затраты критически важны, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", – заверили в "Киевстаре".
Как подорожают тарифы
При этом там подчеркнули: клиенты будут заблаговременно уведомлены об изменении стоимости тарифов. В частности:
- Абоненты получат SMS.
- Координаторы бизнес-клиентов – письмо на e-mail с деталями.
В то же время, стоимость каких именно тарифов вырастет в операторе пока не назвали. Тем не менее, в техническом сообществе телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины" сообщили, что речь, в частности, идет о предложениях линейки LOVE UA:
- LOVE UA База.
Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.
- LOVE UA Безлим 2024.
Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – с 225 грн до 300 грн/4 недели.
- LOVE UA Песня 2024.
Ожидаемое удорожание – 50 грн, с 250 грн до 300 грн/4 недели.
- LOVE UA Свет 2024.
Ожидаемый рос составляет 60 грн, с 200 грн до 260 грн/4 недели.
- LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия).
Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.
- LOVE UA Свобода 2024.
Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – со 125 до 190 грн/4 недели.
