"Киевстар" изменит стоимость тарифов: как подорожают

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение ряда тарифов уже с 18 декабря. Речь, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличиться на 50-75 грн. Взамен оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили:

С 18 декабря 2025 года и в начале 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты.

постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты. С 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев повышение затронет отдельные контрактные и бизнес-тарифы.

"Наряду с обновленными условиями, вы получите дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе. Если новые условия тарифа вам не подойдут, вы можете выбрать другой тариф подписки или перейти на тариф контракта, который будет соответствовать вашим потребностям", – рассказали в операторе.

Почему "Киевстар" повышает тарифы

Причиной же, по которым "Киевстар" решил повысить стоимость своих тарифных предложений, в операторе назвали удорожание ключевых ресурсов. Прежде всего, электроэнергии для предприятий, которая "в вечерние пиковые часы подорожала на 60%".

"Из-за частых отключений электроэнергии также существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики. В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Такие затраты критически важны, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", – заверили в "Киевстаре".

Как подорожают тарифы

При этом там подчеркнули: клиенты будут заблаговременно уведомлены об изменении стоимости тарифов. В частности:

Абоненты получат SMS.

Координаторы бизнес-клиентов – письмо на e-mail с деталями.

В то же время, стоимость каких именно тарифов вырастет в операторе пока не назвали. Тем не менее, в техническом сообществе телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины" сообщили, что речь, в частности, идет о предложениях линейки LOVE UA:

LOVE UA База.

Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.

LOVE UA Безлим 2024.

Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – с 225 грн до 300 грн/4 недели.

LOVE UA Песня 2024.

Ожидаемое удорожание – 50 грн, с 250 грн до 300 грн/4 недели.

LOVE UA Свет 2024.

Ожидаемый рос составляет 60 грн, с 200 грн до 260 грн/4 недели.

LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия).

Стоимость этого тарифа, ожидается, вырастет на 50 грн – со 150 грн до 200 грн/4 недели.

LOVE UA Свобода 2024.

Этот тариф, сообщается, подорожает на 75 грн – со 125 до 190 грн/4 недели.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильный оператор lifecell закрыл ряд тарифных планов. Впрочем, действующие абоненты этих предложений смогут пользоваться ими и далее – к ним просто нельзя больше будет подключиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!