Старые способы просто отключат: с 1 июля мобильный оператор изменит правила пополнения счета
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Мобильный оператор "Киевстар" решил отключить услугу пополнения счета через короткую USSD-команду. Начиная с 1 июля абоненты больше не смогут воспользоваться услугой "Мобильный Платеж" через короткий номер *134# и голосовое меню по номеру 899.
Об этом сообщили в самой компании. Объяснив это постепенным выводом из использования таких способов пополнения счета – то есть они стали неактуальными для украинцев.
"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", – отметили в "Киевстаре".
Какие теперь пополнить счет без комиссии
- В приложении "Мой Киевстар".
- На сайте мобильного оператора.
- Через другие доступные платежные сервисы и банковские приложения.
"Киевстар" отключит 3G
Кроме того, мобильный оператор также планирует переход к полностью LTE-ориентированной сети. Это означает отказ от поддержки технологии 3G – во многих населенных пунктах она уже не работает, а окончательно ее отключат до конца 2026 года.
Стратегический фокус компании смещается на развитие LTE-сети, которая станет основой мобильной связи на ближайшие 5-7 лет. Сейчас оператор почти завершил выполнение лицензионных обязательств по покрытию, поскольку сеть 4G охватывает:
- около 97% населения;
- все основные дороги.
Переход к LTE в компании назвали частью долгосрочной стратегии модернизации инфраструктуры и повышения качества сервиса "Киевстар". При этом полноценного запуска 5G в Украине там не советуют ждать раньше, чем завершится война.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам прекратить распространение неточной информации о "безлимитном интернете", который на самом деле не является фактически безлимитным. На то, чтобы избавиться от манипуляций, у "большой тройки" есть 30 дней. Такой подход совпадает с тем, что применяется в странах Европейского Союза (ЕС).
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