Старые способы просто отключат: с 1 июля мобильный оператор изменит правила пополнения счета

Мобильный оператор "Киевстар" решил отключить услугу пополнения счета через короткую USSD-команду. Начиная с 1 июля абоненты больше не смогут воспользоваться услугой "Мобильный Платеж" через короткий номер *134# и голосовое меню по номеру 899.

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Об этом сообщили в самой компании. Объяснив это постепенным выводом из использования таких способов пополнения счета – то есть они стали неактуальными для украинцев.

"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", – отметили в "Киевстаре".

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – это технология коротких команд, которые вводятся в виде кода на телефоне в формате *ХХХ#. Их особенность заключается в отсутствии необходимости интернета для быстрого доступа к базовым сервисам оператора. Например, комбинация *134# позволяла вызвать интерактивное меню, через которое пользователь мог провести платеж с банковской карты прямо с экрана телефона.

Какие теперь пополнить счет без комиссии

В приложении "Мой Киевстар".

На сайте мобильного оператора .

мобильного оператора Через другие доступные платежные сервисы и банковские приложения.

"Киевстар" отключит 3G

Кроме того, мобильный оператор также планирует переход к полностью LTE-ориентированной сети. Это означает отказ от поддержки технологии 3G – во многих населенных пунктах она уже не работает, а окончательно ее отключат до конца 2026 года.

Стратегический фокус компании смещается на развитие LTE-сети, которая станет основой мобильной связи на ближайшие 5-7 лет. Сейчас оператор почти завершил выполнение лицензионных обязательств по покрытию, поскольку сеть 4G охватывает:

около 97% населения;

все основные дороги.

Переход к LTE в компании назвали частью долгосрочной стратегии модернизации инфраструктуры и повышения качества сервиса "Киевстар". При этом полноценного запуска 5G в Украине там не советуют ждать раньше, чем завершится война.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал строгие рекомендации крупнейшим мобильным операторам прекратить распространение неточной информации о "безлимитном интернете", который на самом деле не является фактически безлимитным. На то, чтобы избавиться от манипуляций, у "большой тройки" есть 30 дней. Такой подход совпадает с тем, что применяется в странах Европейского Союза (ЕС).

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