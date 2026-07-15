Самые дешевые мобильные тарифы для пенсионеров: какие цены и условия предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Мобильные операторы в Украине предлагают широкий выбор тарифных планов на любой случай – они отличаются не только по цене, но и по набору услуг. Часто операторы предлагают для пенсионеров специальные тарифы – с базовым набором услуг и, как правило, по самой низкой цене.

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OBOZ.UA выяснял, какие тарифы для пожилых людей предлагают самые популярные мобильные операторы. Оказалось, что есть из чего выбрать как у "Киевстара", так и у Vodafone, и у lifecell.

Типы мобильных тарифов

По предоплате

Пользователи таких тарифных планов сначала вносят деньги на счет, а затем пользуются услугами связи (звонками, интернетом, SMS) в пределах этой суммы. Этот тип тарифов более распространен.

По контрактным тарифам

В этом случае абонент заключает договор с оператором и оплачивает услуги связи после их использования. Обычно ежемесячно, предоставив документы для идентификации личности.

Самый дешевый тариф "Киевстар"

Самым дешевым специальным тарифом "Киевстара" является отдельное предложение для людей от 60 лет или с инвалидностью за 220 грн/месяц. Это – контрактный тариф, который включает следующие условия:

безлимитные звонки по сети "Киевстар";

по сети "Киевстар"; 100 минут на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине;

на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине; 100 SMS ;

; 10 ГБ мобильного интернета (из которых 8 ГБ действуют в странах ЕС);

интернета (из которых 8 ГБ действуют в странах ЕС); пакет "Киевстар ТВ Легкий" ( более 200 телеканалов );

); домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Кроме того, тариф предлагает 1 дополнительную услугу ("Суперсилу") на выбор. Например: сервис "Есть связь" с тестовым доступом к технологии Starlink Direct to Cell, дополнительные 5 ГБ в роуминге или 300 минут для разговоров.

Самый дешевый тариф Vodafone

У оператора нет отдельного пенсионного тарифа, однако он предлагает специальную акцию POVAGA для клиентов от 55 лет на базе контрактного плана Flexx Go. Абоненты других операторов, перенесшие свой номер в сеть Vodafone, за 200 грн/месяц (вместо стандартных 350 грн/месяц) получат доступ к:

безлимитных звонков внутри сети Vodafone;

внутри сети Vodafone; 500 минут для звонков по Украине и за границу;

для звонков по Украине и за границу; 15 ГБ мобильного интернета.

Важно знать: подключить это предложение можно только в фирменном магазине Vodafone после предоставления документов, подтверждающих возраст.

Самый дешевый тариф lifecell

Самым дешевым специальным тарифом lifecell для людей старшего возраста является тариф "Турбота" за 190 грн/месяц. Он разработан для абонентов от 55 лет и действует по принципу предоплаты. В пакет тарифа входят:

безлимитное общение внутри сети lifecell;

внутри сети lifecell; 1000 минут на звонки на все номера по Украине;

на звонки на все номера по Украине; 20 ГБ мобильного интернета.

Что нужно помнить: тариф не поддерживает международный роуминг (за пределами Украины связь ограничена), а после исчерпания лимита интернета скорость передачи данных может снижаться. Также доступна услуга «Тарифная подписка», которая дает скидку до 15% при условии предоплаты связи.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстар" составляет 365 дней. По истечении этого срока, при условии, что по нему не осуществляются оплаты за приобретение пакетов услуг, номер будет отключен.

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