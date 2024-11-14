Казахстан закручивает гайки для Кремля: российский бизнес жалуется на новые сложности

Банки Казахстана резко увеличили сроки проведения платежей для российских компаний, что затрудняет ведение бизнеса и увеличивает денежные опасности. В ноябре 2024 года среднее время обработки переводов выросло на 24%, а в некоторых случаях задержка достигала двух месяцев.

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Об этом пишут росСМИ. По словам управляющего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, банки Казахстана ужесточили контроль за операциями из России, требуя все больше дополнительных документов.

Если раньше для перевода хватало основных данных о компании-отправителе, то сейчас необходимо предоставить подробную информацию о характеристиках товара, деталях сделки и финансовом состоянии получателя. Этот бюрократический барьер задерживает платежи и создает новые бизнес-вызовы.

Финансовый директор транспортной компании ТЭК Роман Ромашевский подтверждает, что усиление комплаенса заставило многие компании пересмотреть свои бизнес-процессы. Вместо привычных 3-5 дней срок проведения платежей может затянуться до 7-10 дней, а половина транзакций проходит с задержкой в месяц. Это создает значимые трудности для компаний, зависящих от своевременных денежных потоков.

Особенно пострадали компании, ранее использовавшие транзитные схемы через Казахстан для обхода санкций. По словам основательницы Digital ВЭД Анны Фомичевой, такие схемы стали нерентабельными уже около года назад. В настоящее время большинство компаний приняло решение отказаться от использования казахстанских банков до стабилизации ситуации. "Это стало слишком долго и экономически невыгодно", – объясняет Фомичева.

Причиной является международное санкционное давление, которое заставляет казахстанские банки действовать осторожно. "Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями ", - подчеркивает Гусев. После ужесточения санкций США в июле 2024 года, включивших все российские подсанкционные лица в список, риски для казахстанских банков выросли в разы. Другие страны, в том числе Китай и Турция, также сократили сотрудничество с российскими компаниями, оставив Казахстан одним из последних "открытых окон".

Обострение ситуации с платежами в банках Казахстана является частью более широкой проблемы. Из-за санкций против российских банков, российские компании стали чаще использовать Казахстан для валютных операций с Китаем. Это привело к росту объемов торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), где объем сделок с юанем и рублем удвоился за летние месяцы. Однако такое развитие событий повлекло за собой дополнительное внимание международных регуляторов и усилило давление на казахстанские банки.

Финансовый рынок Казахстана стал важным звеном для российского бизнеса, ищущего обходные пути для осуществления международных транзакций. Однако это временное решение, которое становится все менее надежным из-за растущего санкционного контроля.

Замедление обработки платежей имеет серьезные последствия для российского бизнеса. Поскольку многие компании больше не могут проводить транзитные операции через Казахстан, это приводит к нарушениям поставок, росту расходов и потере доверия со стороны партнеров. Как следствие, русские бизнесмены обязаны находить новейшие пути проведения платежей либо даже отрешаться от сотрудничества с казахстанскими банками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности. Также рассматривается расширение санкционного списка на российских олигархов и пропагандистов.

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