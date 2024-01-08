Кассиры в супермаркетах отказываются принимать деньги определенных номиналов: что стоит делает покупателям

В украинских супермаркетах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что нечем давать сдачу. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей, а потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов.

Также, подчеркивается, в обязанности кассиров входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги. А настойчивое требование определенной суммы или понуждение размена крупной суммы в другом месте является перекладыванием обязанностей на покупателя. И в таком случае на кассира следует пожаловаться администрации супермаркета.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Охранники не имеют права заставлять оплачивать испорченный товар

В то же время, отмечается, охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. А потому не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – они часто не представляют магазин. Если же заставляют оплатить испорченный товар – это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", – говорится в сообщении.

В то же время эксперты напоминают: товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине. Соответственно, наличие такого является ответственностью именно заведения, а не покупателя.

Как сообщал OBOZ.UA, также супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от украинцев больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

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