Украинцев заставляют переплачивать за товары: какую хитрость используют в супермаркетах

Супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от украинцев больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

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Работает же "схема" по принципу округления. Согласно ему, сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а вот более 5 копеек должны "простить" покупателю.

Таким образом цены можно устанавливать так, чтобы отдавать покупателям не всю сдачу – и, соответственно, увеличивать прибыль торгового заведения. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости в несколько копеек.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – говорится в материале OBOZ.UA.

Способ не переплачивать есть

Впрочем, отмечается, существует способ не попасться на эту уловку супермаркетов. Для этого достаточно всего-лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – отметили аналитики.

Когда стоит вызывать полицию

В то же время, отмечают эксперты "Защиты прав потребителей", охранники в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Причина – зачастую они не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. А потому подобные действия могут стать причиной для вызова полиции.

Эксперты отмечают: в подобной ситуации стоит потребовать просмотра камер наблюдения. Так можно будет четко доказать, что выдвинутые претензии безосновательны.

Более того, по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина. Впрочем, все это может не возыметь нужного действия – в таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, кассиры ж в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что нечем давать сдачу. Однако это нарушение законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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