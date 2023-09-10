Какую работу ищут украинцы в Польше: озвучены сферы

Украинцы в Польше все чаще ищут вакансии, позволяющие работать длительное время на одном месте. Граждане становятся более требовательными в поисках работы.

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Об этом свидетельствует исследование международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, проводившееся методом планшетного опроса. Согласно исследованию, 76% опрошенных украинцев уже работали в Польше, впервые приехала всего четверть. Для сравнения, в 2018 году количество приехавших впервые составляло около 37%.

Помимо роста числа украинцев, повторно приехавших в Польшу, увеличилось и количество тех, кто менял работу только 1-2 раза, они составляют 66%. Украинцев, сменявших работу более трех раз, – 30%. 4% респондентов ответили, что сменяли работу более 5 раз.

Ровно половина опрошенных 50% проживает в Польше от года до трех лет. Менее года назад приехало 42%, и только 8% обосновались более пяти лет назад.

В Польшу чаще всего едут жители украинских городов с населением до 50 тысяч – 36%, количество приехавших из городов с населением от 50 до 100 тысяч составляет 29%. От 100 до 500 тысяч – 18%, свыше 500 тысяч – 17%.

"Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время", - говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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