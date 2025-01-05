Каким будет размер военного сбора для ФЛП: экономист подробно объяснил об изменениях в налогообложении

С 1 января 2025 года для ФЛП первой, второй и четвертой групп введена обязательная уплата военного сбора в размере 10% от минималки, а для третьей группы – 1% от дохода с уплатой до 20 мая 2025 года по итогам первого квартала. Также с этой даты возвращается уплата единого социального взноса (ЕСВ) – 1760 гривен в месяц.

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Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский в комментарии СМИ. Новые правила вступили в силу в конце 2024 г. после принятия изменений в Налоговый кодекс Украины.

Военный сбор для ФЛП в 2025 году будет отличаться в зависимости от группы налогоплательщика. По его словам:

для первой, второй и четвертой групп ФЛП ставка военного сбора составит 10% (800 грн) от минимальной заработной платы и уплачивать его необходимо ежемесячно;

ставка военного сбора составит от минимальной заработной платы и уплачивать его необходимо ежемесячно; для третьей группы ставка составляет 1% дохода за отчетный период. Обязательство по уплате в этом случае возникает после подачи декларации за квартал.

"Есть долг по уплате военного сбора ежемесячно. Для первой, второй, четвертой групп ставка будет не менее 10% от минимальной зарплаты. Для третьей группы – это 1% от дохода за отчетный период", – уточнил Забловский.

Сроки уплаты сбора

ФЛП первой, второй и четвертой групп должны оплатить сбор до 20 января 2025 года;

ФЛПы третьей группы будут платить налог по результатам квартала, то есть до 20 мая 2025 года.

"Поскольку для первой, второй, четвертой групп это уплата ежемесячно, то первую уплату эти категории должны произвести до 20 января", – подчеркнул Забловский. Кроме военного сбора значительно возросла и общая налоговая нагрузка на предпринимателей.

С 1 января 2025 года для всех ФЛПов возвращается обязанность обязательной уплаты ЕСВ, действовавшей до начала полномасштабной войны. "То есть фактически мы возвращаемся в состояние к полномасштабному вторжению, когда все ФЛПы платили единый социальный взнос", – отметил Андрей Забловский.

Минимальная ставка ЕСВ теперь составляет 22% от минимальной заработной платы. Согласно расчетам, это 1760 гривен в месяц или 5280 гривен в квартал. Для предпринимателей, которые получают доход более 160 тысяч гривен в месяц, максимальная ставка будет составлять 15 минимальных зарплат.

Введение новых налоговых правил уже вызвало волну закрытия бизнесов среди физических лиц-предпринимателей. По словам Забловского, согласно статистике Опендатабот, в течение первых двух недель после подписания закона о повышении налогов 22,5 тысячи ФЛП закрыли свой бизнес. Это почти 2300 закрытий в день, что значительно превышает обычный уровень в 700 закрытий в день.

"Это достаточно показательная статистика. Предприниматели реагируют на рост налоговой нагрузки, и многие вынуждены закрывать свой бизнес", - отметил эксперт.

Закон о повышении налогов для ФЛП был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 25 декабря 2024 года. Парламент принял этот законопроект еще 10 октября 2024 года, однако его подписание долгое время задерживалось, что повлекло за собой неопределенность среди предпринимателей. После подписания документа стало ясно, что новые правила вступят в силу с начала 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.

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