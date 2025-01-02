Налоговая запланировала проверки ФЛП и другого бизнеса на 2025 год: где их будет больше всего

Налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.

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Об этом сообщили аналитики Опендатабот. В среднем налоговики планируют проверять около 400 бизнесов ежемесячно, с высокой интенсивностью в октябре. Общий объем запланированных проверок распределен так:

3325 проверок (69,5%) будут касаться юридических лиц.

(69,5%) будут касаться юридических лиц. 1028 проверок (21,5%) придется на ФЛП.

(21,5%) придется на ФЛП. Относительно 266 бизнесов проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ. Еще 167 проверок намечено для финансовых учреждений и нерезидентов.

Налоговая служба сосредоточит внимание на компаниях из трех основных регионов.

Киев – 18% от общего количества проверок;

– от общего количества проверок; Одесская область – 12%;

– Днепропетровская область – 10%.

Другие регионы также подлежат проверкам, но с меньшей интенсивностью. Больше всего проверок в 2025 году коснется бизнесов, работающих в таких секторах:

оптовая торговля – 20,7% от общего количества проверок;

– от общего количества проверок; сельское хозяйство и охота – 15,1%;

– производство пищевых продуктов – 6,2%.

Налоговые проверки часто становятся индикатором экономических тенденций. Акцент на оптовую торговлю и сельское хозяйство свидетельствует о росте внимания к ключевым отраслям, которые формируют бюджет страны.

Чтобы минимизировать риски во время проверок, эксперты рекомендуют соблюдать несколько пунктов.

проверить корректность ведения бухгалтерии и своевременность уплаты налогов;

уделить внимание правильному оформлению документов, особенно по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;

обеспечить доступность необходимой информации для проверяющих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР).

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