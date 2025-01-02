Налоговая запланировала проверки ФЛП и другого бизнеса на 2025 год: где их будет больше всего
Налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.
Об этом сообщили аналитики Опендатабот. В среднем налоговики планируют проверять около 400 бизнесов ежемесячно, с высокой интенсивностью в октябре. Общий объем запланированных проверок распределен так:
- 3325 проверок (69,5%) будут касаться юридических лиц.
- 1028 проверок (21,5%) придется на ФЛП.
- Относительно 266 бизнесов проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
- Еще 167 проверок намечено для финансовых учреждений и нерезидентов.
Налоговая служба сосредоточит внимание на компаниях из трех основных регионов.
- Киев – 18% от общего количества проверок;
- Одесская область – 12%;
- Днепропетровская область – 10%.
Другие регионы также подлежат проверкам, но с меньшей интенсивностью. Больше всего проверок в 2025 году коснется бизнесов, работающих в таких секторах:
- оптовая торговля – 20,7% от общего количества проверок;
- сельское хозяйство и охота – 15,1%;
- производство пищевых продуктов – 6,2%.
Налоговые проверки часто становятся индикатором экономических тенденций. Акцент на оптовую торговлю и сельское хозяйство свидетельствует о росте внимания к ключевым отраслям, которые формируют бюджет страны.
Чтобы минимизировать риски во время проверок, эксперты рекомендуют соблюдать несколько пунктов.
- проверить корректность ведения бухгалтерии и своевременность уплаты налогов;
- уделить внимание правильному оформлению документов, особенно по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
- обеспечить доступность необходимой информации для проверяющих.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!