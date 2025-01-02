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Налоговая запланировала проверки ФЛП и другого бизнеса на 2025 год: где их будет больше всего

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Какие проверки запланировала налоговая

Налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.

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Об этом сообщили аналитики Опендатабот. В среднем налоговики планируют проверять около 400 бизнесов ежемесячно, с высокой интенсивностью в октябре. Общий объем запланированных проверок распределен так:

  • 3325 проверок (69,5%) будут касаться юридических лиц.
  • 1028 проверок (21,5%) придется на ФЛП.
  • Относительно 266 бизнесов проведут проверки с акцентом на уплату НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
  • Еще 167 проверок намечено для финансовых учреждений и нерезидентов.
Каков общий объем проверок

Налоговая служба сосредоточит внимание на компаниях из трех основных регионов.

  • Киев18% от общего количества проверок;
  • Одесская область12%;
  • Днепропетровская область10%.

Другие регионы также подлежат проверкам, но с меньшей интенсивностью. Больше всего проверок в 2025 году коснется бизнесов, работающих в таких секторах:

  • оптовая торговля20,7% от общего количества проверок;
  • сельское хозяйство и охота15,1%;
  • производство пищевых продуктов6,2%.
Кого будет проверять налоговая

Налоговые проверки часто становятся индикатором экономических тенденций. Акцент на оптовую торговлю и сельское хозяйство свидетельствует о росте внимания к ключевым отраслям, которые формируют бюджет страны.

Где проверят больше всего компаний

Чтобы минимизировать риски во время проверок, эксперты рекомендуют соблюдать несколько пунктов.

  • проверить корректность ведения бухгалтерии и своевременность уплаты налогов;
  • уделить внимание правильному оформлению документов, особенно по уплате НДФЛ, военного сбора и ЕСВ;
  • обеспечить доступность необходимой информации для проверяющих.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР).

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