Каким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги

По состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,647 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Доля "ФОП" в структуре вкладчиков на 1 марта 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,2%.

Сумма их вкладов – 189,8 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,98% от общего числа.

Также значительное количество людей держит в банках до 10 грн. Доля таких вкладов, которые, скорее всего, являются просто забытыми деньгами на старых картах, составляет 40,24%.

До 200 тыс. грн в банках держат 57,67% вкладчиков. А более 5 млн грн – 0.03%.

В какие банки украинцы несут деньги

В то же время, отмечается, большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 60,18% от общего количества.

Еще 22,16% сделали вклады в частные банки. А 17,66% – в банки иностранных групп.

В какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги

Лидером же среди валют является гривня. Сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 трлн грн.

В иностранной валюте украинцы держат гораздо меньшую сумму. Она эквивалентна 583,5 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года.

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