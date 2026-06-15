Украинцам посоветовали проверить карты: какой банк не продлит срок действия

Государственный Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. Дело в том, что некоторые из них должны быть обязательно заменены, иначе будут заблокированы.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в банке, если карта уже перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка. Сделать же это, утверждается, можно в любое удобное время.

В Украине ликвидировали банк

Ранее же Фонд завершил процедуру ликвидации АТ "АКБ "Конкорд". Таким образом, банк теперь считается ликвидированным. До этого же – с 9 марта – были прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка.

При этом подчеркивается: Фонд готово предоставить всем желающим дополнительную информацию о ликвидации банка – по телефону, либо через электронную почту. Все контакты доступны по ссылке.

Напомним: решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд" было принято Нацбанком летом 2023 года. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине в трех банках за первый квартал 2026-го произошел резкий рост кредитования физлиц (от 147,2% до 205,4%). Речь идет о Банке 3/4, Банке Альянс и Кредитвест Банке .

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