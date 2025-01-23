Какие профессии станут популярными через 5 лет, а какие ожидают сокращения: результаты исследования
Современный мир непрерывно меняется и бизнес и работодатели вынуждены подстраиваться под эти изменения. Учитывая это, в ближайшие 5 лет некоторые профессии (в частности, связанные с технологиями, преподаватели, рабочие специальности) приобретут большую популярность, а ряд других подпадут под сокращение, среди них – кассиры, секретари и рабочие почты.
Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025, которое было подготовлено в рамках Всемирного экономического форума. Как отмечают его авторы, в 2025–2030 годах рынок труда будет определять следующие факторы:
- увеличение цифровизации;
- рост стоимости жизни;
- адаптация к изменениям климата;
- геополитическая напряженность
Быстрее всего в этот период будет расти количество вакансий, связанных с технологиями, в частности финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения. Также будут популярны:
- преподаватели высших и средних учебных заведений;
- работники сельского хозяйства;
- водители доставки;
- строители;
- продавцы;
- работники пищевой промышленности;
- медсестры;
- социальные работники;
- сиделки.
39% навыков, которые сейчас нужны для работников, в ближайшие пять лет трансформируются, уверены исследователи. Наименее актуальны будут такие умения ловкость рук, выносливость и точность (хотя на высоком уровне такие умения останутся в цене). Учитывая это, к сокращениям следует готовиться представителям таких профессий:
- кассиры;
- билетные контроллеры;
- административные ассистенты;
- секретари;
- работники почтовых служб;
- банковские кассиры;
- работники, занимающиеся вводом данных.
Также есть навыки, которые станут ключевыми в будущем, хотя сейчас таковыми не являются. Это, в частности, умение работать с сетями, знание кибербезопасности, управление окружающей средой. Чтобы соответствовать требованиям рынка в следующие пять лет, работодателям нужно привлекать новые таланты и сохранить старые. Для этого они должны организовать:
- повышение квалификации;
- автоматизацию рабочих процессов;
- повышать зарплату;
- обеспечивать гибкий и инклюзивный подход.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за войны и оттока населения в Украине образовался огромный кадровый дефицит. Так, в январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего 168 резюме.
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