Какие профессии станут популярными через 5 лет, а какие ожидают сокращения: результаты исследования

Современный мир непрерывно меняется и бизнес и работодатели вынуждены подстраиваться под эти изменения. Учитывая это, в ближайшие 5 лет некоторые профессии (в частности, связанные с технологиями, преподаватели, рабочие специальности) приобретут большую популярность, а ряд других подпадут под сокращение, среди них – кассиры, секретари и рабочие почты.

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Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025, которое было подготовлено в рамках Всемирного экономического форума. Как отмечают его авторы, в 2025–2030 годах рынок труда будет определять следующие факторы:

увеличение цифровизации;

рост стоимости жизни;

адаптация к изменениям климата;

геополитическая напряженность

Быстрее всего в этот период будет расти количество вакансий, связанных с технологиями, в частности финтех-инженеров, ИИ-специалистов и экспертов машинного обучения. Также будут популярны:

преподаватели высших и средних учебных заведений;

работники сельского хозяйства;

водители доставки;

строители;

продавцы;

работники пищевой промышленности;

медсестры;

социальные работники;

сиделки.

39% навыков, которые сейчас нужны для работников, в ближайшие пять лет трансформируются, уверены исследователи. Наименее актуальны будут такие умения ловкость рук, выносливость и точность (хотя на высоком уровне такие умения останутся в цене). Учитывая это, к сокращениям следует готовиться представителям таких профессий:

кассиры;

билетные контроллеры;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

работники, занимающиеся вводом данных.

Также есть навыки, которые станут ключевыми в будущем, хотя сейчас таковыми не являются. Это, в частности, умение работать с сетями, знание кибербезопасности, управление окружающей средой. Чтобы соответствовать требованиям рынка в следующие пять лет, работодателям нужно привлекать новые таланты и сохранить старые. Для этого они должны организовать:

повышение квалификации;

автоматизацию рабочих процессов;

повышать зарплату;

обеспечивать гибкий и инклюзивный подход.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за войны и оттока населения в Украине образовался огромный кадровый дефицит. Так, в январе 2025-го на 100 вакансий за неделю разместили всего 168 резюме.

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