Как правильно арендовать квартиру: пять нюансов, о которых должен знать каждый

В Украине граждане при сдаче жилья довольно часто становятся жертвой мошенников и недобросовестных арендодаторов. Однако есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть "на крючок".

О том, что нужно знать при съеме квартиры – расскажет OBOZREVATEL.

Что нужно знать?

1. Перед подписанием договора ознакомьтесь с условиями аренды и уточните все нюансы. Не стесняйтесь спрашивать о любых интересующих вас вопросах.

2. Проверьте состояние квартиры: убедитесь, что квартира соответствует описанию в объявлении, и все устройства и оборудование работают должным образом.

3. Изучайте договор: внимательно прочтите договор перед подписанием, убедитесь, что в нем отражены все условия, которые были обсуждены.

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4. Проверяйте платежи: убедитесь, что стоимость аренды включает в себя все необходимые платежи, такие как коммунальные услуги и интернет.

5. Будьте вежливы: обращайтесь с владельцем квартиры и соседями с уважением и вежливостью. Это может помочь сохранить хорошие отношения и избежать конфликтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в течение года резко выросли цены как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичном рынке, но и новостройки.

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