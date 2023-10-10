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В Украине резко изменилась ситуация на рынке недвижимости: как пересчитали цены

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
1,9 т.
В Украине изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир

В Украине за год резко выросли цены как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичке, но и в новостройках.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Больше всего офисов застройщиков открылось в западных областях Украины. Во Львовской области – 92,8%, Закарпатской области – 96,3%, Тернопольская область – 97,3%. А худшая ситуация в Запорожской (18,8%) и Харьковской (19,3%) областях. Стоимость недвижимости в новостройках выросла почти во всех областях Украины (статистика без учета ситуации в Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Видео дня

Цены снизились в Николаевской области (минус 6,3%), Харьковской (минус 19,2%) областях. Квадрат в новостройке в Харьковской области стоит 27,9 тыс. грн, а в Николаевской области – 31,2 тыс. грн. Больше всего цены выросли в Тернопольской области: до 37,1 тыс. грн или на 55,6%. Значительное подорожание произошло также в Ивано-Франковской области (39,4 тыс. грн).

Как изменились цены на однокомнатные квартиры
Как изменились цены на двухкомнатные квартиры
Как изменились цены на трехкомнатные квартиры

Однокомнатные квартиры подорожали по всей стране, кроме Волынской области (здесь жилье подешевеет на 10%), где квартира в среднем стоит 32,8 тыс. долларов. Во Львовской области произошло подорожание на 26% до 63,1 тыс. долларов. Дороже жилье только в Киеве, здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 87,2 тыс. долларов.

Также за год выросли цену и на аренду жилья. Снижение стоимости однокомнатных квартир произошло в Тернопольской области (на 0,1%) до 7865 грн в месяц. В Хмельницкой области цены снизились на 2,5% до 8688 грн. В Кировоградской области оренда подешевела на 17,6% до 6111 грн, в Днепропетровской области цены упали на 17,7% до 10627 грн, в Полтавской области - 8675 грн (минус 5,8%).

Как изменились цены на аренду

Больше всего цены выросли за год в Черниговской области (на 161,9%) до 8833 грн. В Киеве цены увеличились на 28,9% до 21167 грн, в Житомирской области цены выросли на 30,8% до 7217 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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