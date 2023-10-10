В Украине резко изменилась ситуация на рынке недвижимости: как пересчитали цены

В Украине за год резко выросли цены как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичке, но и в новостройках.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Больше всего офисов застройщиков открылось в западных областях Украины. Во Львовской области – 92,8%, Закарпатской области – 96,3%, Тернопольская область – 97,3%. А худшая ситуация в Запорожской (18,8%) и Харьковской (19,3%) областях. Стоимость недвижимости в новостройках выросла почти во всех областях Украины (статистика без учета ситуации в Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

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Цены снизились в Николаевской области (минус 6,3%), Харьковской (минус 19,2%) областях. Квадрат в новостройке в Харьковской области стоит 27,9 тыс. грн, а в Николаевской области – 31,2 тыс. грн. Больше всего цены выросли в Тернопольской области: до 37,1 тыс. грн или на 55,6%. Значительное подорожание произошло также в Ивано-Франковской области (39,4 тыс. грн).

Однокомнатные квартиры подорожали по всей стране, кроме Волынской области (здесь жилье подешевеет на 10%), где квартира в среднем стоит 32,8 тыс. долларов. Во Львовской области произошло подорожание на 26% до 63,1 тыс. долларов. Дороже жилье только в Киеве, здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 87,2 тыс. долларов.

Также за год выросли цену и на аренду жилья. Снижение стоимости однокомнатных квартир произошло в Тернопольской области (на 0,1%) до 7865 грн в месяц. В Хмельницкой области цены снизились на 2,5% до 8688 грн. В Кировоградской области оренда подешевела на 17,6% до 6111 грн, в Днепропетровской области цены упали на 17,7% до 10627 грн, в Полтавской области - 8675 грн (минус 5,8%).

Больше всего цены выросли за год в Черниговской области (на 161,9%) до 8833 грн. В Киеве цены увеличились на 28,9% до 21167 грн, в Житомирской области цены выросли на 30,8% до 7217 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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