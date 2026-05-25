Как открыть ФЛП через Дію и не ошибиться: украинцам рассказали, на какие нюансы обратить внимание. Инструкция

ФЛП через Дію можно зарегистрировать онлайн очень быстро, но перед этим обязательно нужно проверить налоговые долги и правильно выбрать КВЭДы и группу налогообложения, чтобы избежать ограничений на упрощенной системе. После регистрации все ключевые статусы и документы могут обновляться до трех рабочих дней, поэтому полноценно работать стоит только после подтверждения данных в налоговых реестрах.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смыкович. Процедура выглядит простой, но ключевые ошибки предприниматели совершают не во время регистрации, а еще до подачи заявки или уже после получения статуса.

Подготовка перед регистрацией ФЛП

Перед тем как заходить в Дію, нужно подготовить несколько важных вещей, которые напрямую влияют на налоги и возможность работать без ограничений. В первую очередь нужно определиться с группой ФЛП и системой налогообложения.

В Украине есть 1, 2 и 3 группа единого налога, и каждая имеет свои лимиты дохода, правила деятельности и разрешенные виды бизнеса. Также нужно выбрать основной КВЭД, который будет соответствовать вашему главному виду деятельности, и дополнительные КВЭДы, которые могут понадобиться в будущем.

Очень важный момент, который часто игнорируют, это проверка налоговых долгов. Если у вас есть даже небольшая задолженность перед налоговой, система может не перевести вас на упрощенную систему налогообложения. В таком случае ФЛП формально регистрируется, но вы временно оказываетесь на общей системе, что означает другие налоги и правила работы.

Как открыть ФЛП через Дію

Регистрация происходит через веб-версию Дії с использованием электронной подписи или BankID. Мобильное приложение для этого не подходит. Процесс выглядит так – сначала вы авторизируетесь в кабинете, далее выбираете услугу регистрации ФЛП, заполняете личные данные, указываете адрес регистрации или место ведения бизнеса, добавляете КВЭДы, выбираете группу налогообложения и подписываете заявление электронной подписью. После этого документы автоматически отправляются на регистрацию.

Система сразу проверяет, разрешены ли выбранные КВЭДы для выбранной группы. Если есть ограничения, она либо блокирует выбор группы, либо предупреждает о невозможности такой комбинации. Это важный момент, который позволяет избежать ошибок еще на этапе подачи заявки.

Также нужно учитывать, что при выборе первой или второй группы переход на упрощенную систему происходит только с первого числа следующего месяца. До этого момента ФЛП формально может находиться на общей системе налогообложения, поэтому лучше не начинать активную деятельность сразу в день регистрации.

Что происходит после регистрации ФЛП

После подачи заявки ФЛП обычно регистрируется очень быстро, часто в тот же день. Но на этом процесс не завершается, поскольку нужно дождаться обновления всех государственных реестров.

В налоговом кабинете нужно проверить, внесены ли вы в реестр плательщиков единого налога, какая группа вам назначена и с какой даты действует упрощённая система. Эта информация может появиться с задержкой до трех рабочих дней, это нормальный процесс.

Параллельно в Дії формируется выписка из Единого государственного реестра. Это основной документ, который подтверждает ваш статус ФЛП. Его нужно обязательно скачать и сохранить, поскольку он имеет юридическую силу и может понадобиться для банка или работы с клиентами.

Также отдельно нужно получить выписку из реестра плательщиков единого налога. Этот документ подтверждает вашу систему налогообложения и группу, и часто его требуют банки или юридические лица во время сотрудничества.

Открытие банковского счета ФЛП

После регистрации нужно открыть счет для предпринимательской деятельности. Но важно понимать, что банк не всегда сразу видит нового ФЛП, поскольку данные в реестрах обновляются с задержкой.

В большинстве случаев счет открывается в течение одного-трех дней после регистрации. Это нормальная практика и не является ошибкой системы. Без открытого счета сложно работать с безналичными платежами, поэтому этот шаг является обязательным для большинства предпринимателей.

Самые распространенные ошибки при открытии ФЛП

Много проблем возникает из-за простых ошибок на старте. Чаще всего это игнорирование проверки налоговых долгов, что приводит к невозможности перейти на упрощенную систему. Вторая распространенная ошибка это неправильный выбор КВЭДов, из-за чего бизнес либо ограничивается, либо не может работать на нужной группе.

Также предприниматели часто начинают работать сразу после подачи заявки, не дождавшись подтверждения статуса плательщика единого налога. Это может создать проблемы с налогообложением в переходный период.

Еще одна ошибка это игнорирование документов. Выписка из ЕГР и выписка из реестра плательщиков единого налога часто не сохраняются, хотя именно они подтверждают статус ФЛП в реальных рабочих процессах.

После получения статуса ФЛП нужно проверить налоговый кабинет, загрузить все документы, открыть банковский счет и убедиться, что система налогообложения активирована. Только после этого можно полноценно запускать деятельность и принимать оплату.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после завершения войны готовятся провести серьезную реформу упрощенной системы налогообложения. Планируется, что после этого ФОПы перейдут на так называемую польскую модель. Она предусматривает повышение лимитов дохода для малого бизнеса, но одновременно – новые дифференцированные ставки налогов в зависимости от вида деятельности и объемов заработка.

