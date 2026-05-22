ФОПам в Украине готовят налоги по польской модели: Гетманцев раскрыл план

В Украине после завершения войны готовятся провести серьезную реформу упрощенной системы налогообложения. Планируется, что после этого ФЛП (физлица-предприниматели, укр. "ФОПы") перейдут на так называемую польскую модель. Она предусматривает повышение лимитов дохода для малого бизнеса, но при этом – новые дифференцированные ставки налогов в зависимости от вида деятельности и объемов заработка.

Об этом заявил председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью Speka. По его словам, упрощенная система должна остаться только для малого бизнеса, а применение польской модели сделает невозможным ее использование крупным бизнесом из-за "дробления".

Гетманцев пояснил, что в Национальной стратегии доходов уже заложен польский подход. Он предусматривает:

увеличение лимита дохода для упрощенной системы – до 2 млн евро;

разные ставки налогов в зависимости от сферы деятельности;

отдельные условия для малого бизнеса;

унификацию лимитов для уплаты НДС.

"Она (польская система. – Ред.) предусматривает, с одной стороны, значительное увеличение лимита до 2 млн евро, а с другой – дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов", – пояснил нардеп.

При этом Гетманцев заверил, что до завершения войны изменения не будут внедрять. Отдельно "слуга народа" раскритиковал действующую систему лимитов НДС.

По его словам, сейчас в Украине фактически действуют разные правила для компаний и ФОПов, что создает возможности для уклонения от налогов. "У нас должен быть единый лимит НДС для всех предприятий – или это ФЛП, или ООО, или большая корпорация", – заявил он.

Что такое польская система для "ФОПов"

Польская модель предусматривает более мягкие лимиты операций – 2 млн евро, тогда как в Украине максимальный лимит составляет 10 млн грн (около 230 тыс. евро). Также разные виды деятельности облагаются налогом по разным ставкам.

Например, для торговли предусмотрена ставка единого налога 3%. Низким налогом облагается и производство. А налоги на услуги значительно выше и составляют от 12 до 20%. То есть для определенных видов деятельности у поляков предусмотрена меньшая ставка, чем сейчас в Украине. Главное условие – работать честно, не пряча обороты.

В Украине же для третьей группы ФЛП ставка составляет 5%. В то же время значительная часть торговли в Украине работает "в черную", используя контрабанду и продажу товаров без документов. Снижение ставки налога может мотивировать бизнес переходить в легальное поле.

Напомним, "ФОПы" третьей группы в Украине ежеквартально платят единый налог 5% от дохода, дополнительно 1% военного сбора от дохода и ежемесячно не менее 22% от минимальной зарплаты (в 2026-м это 1902,34 гривни) единого социального взноса. Это позволяет нечестным работодателям не платить налоги с зарплат. Ведь в случае белого трудоустройства ежемесячно с зарплаты сотрудника нужно отчислять 18% налога на доход физлиц, 5% на военный сбор и 22% ЕСВ.

