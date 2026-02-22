Как отключения света повлияли на рынок аренды в Киеве: названы самые дешевые районы

Долговременные отключения света не привели к обвалу цен на аренду в Киеве – в наиболее пострадавших районах рынок просто замер, а в других стоимость жилья выросла на 3-8%. Владельцы квартир не снижают цены, а уменьшение количества сделок стало главной реакцией рынка на энергетический кризис.

Об этом сообщила руководитель аналитического направления одной из профильных платформ для поиска недвижимости Людмила Кирюхина в комментарии медиа. По словам экспертов, вместо резкого падения цен в столице наблюдается другая тенденция – сокращение количества новых сделок.

Часть арендаторов откладывает переезд, ожидая стабилизации ситуации с электро- и водоснабжением, тогда как владельцы жилья не спешат пересматривать цены вниз. Наиболее показательна ситуация на левом берегу столицы, где перебои с коммунальными услугами были наиболее ощутимыми.

Однако даже там рынок не "просел" в денежном измерении. По данным платформы, за последний месяц аренда однокомнатных квартир не подорожала в:

Днепровском районе – 0%;

Дарницком районе – 0%.

В то же время в большинстве других районов столицы зафиксирован рост на 3-8%, что свидетельствует о сохранении спроса даже в условиях энергетической нестабильности. Самым доступным районом для арендаторов остается Деснянский:

1-комнатная – около 9 350 грн;

2-комнатная – 11 500 грн;

3-комнатная – 13 000 грн.

Для сравнения, в Днепровском районе цены выше:

1-комнатная – 14 000 грн,

2-комнатная – 15 000 грн,

3-комнатная – почти 29 900 грн.

Самые высокие ставки традиционно фиксируются в центральных районах:

Печерский – около 36 800 грн за однокомнатную;

Шевченковский – 28 000 грн;

Голосеевский – 20 000 грн;

Подольский – 19 000 грн.

Параллельно с арендой растут и цены на покупку жилья. За год на вторичном рынке Киева:

однокомнатные квартиры подорожали на 16% (до ~$70 тыс.);

двухкомнатные – на 17% (до ~$112 тыс.);

трехкомнатные – на 18% (до ~$165 тыс.).

На первичном рынке средняя цена квадратного метра достигла $1320, уступая по уровню стоимости лишь Львову. Эксперты отмечают, что если ситуация с энергоснабжением в наиболее проблемных районах стабилизируется, рынок постепенно "оживет".

