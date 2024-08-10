Как не потерять средства на разнице в курсе: озвучен прогноз стоимости доллара в Украине

В Украине курс доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в коридоре: прием от 40,70 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,45 гривен. А курс евро владельцы обменников 10-11 августа выставят в пределах: прием от 44,40 до 45,05 грн и продажа от 45,15 до 45,50 грн.

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Такой прогноз на сайте Минфин опубликовал аналитик Алексей Козырев. "В этой ситуации в эти выходные основная часть обменников продолжат работать в формате "из оборота" со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты. По доллару он будет находиться в пределах 20-25 копеек, за евро — в пределах до 25-30 копеек", – объясняет аналитик.

Аналитик считает, что будет наблюдаться достаточно широкий разброс ценников купли/продажи долларов и евро в обменниках. "Поэтому, чтобы не терять деньги при проведении валютообменных операций, советую или потратить 10-15 минут своего времени и обойти 3-5 точек в вашем районе, чтобы сориентироваться по курсу, или сразу воспользоваться соответствующими приложениями, которые позволят забронировать вам необходимую операцию по обмену в нужных объемах и по оптимально выгодному для вас курсу", – отметил он.

После серьезной встряски начала месяца, когда только за понедельник, 5 августа, фондовый рынок США при открытии торгов потерял около $2 трлн и серьезно просели японские и европейские финансовые рынки, Украина отделалась лишь легким испугом.

"У нас только "пролихорадил" курс евро по отношению к гривне, который реагировал на изменения пары евро/доллар на внешних площадках во время провалов мировых фондовых рынков", – добавил он.

Повышенные риски неопределенности был вынужден признать даже Нацбанк при обсуждении своих дальнейших действий по учетной ставке, а также в очередном инфляционном отчете.

В результате вся эта совокупность международных и внутренних факторов существенно повлияла на поведение всех участников валютного рынка, хотя в общей сложности неделю прошла все же с трендом на укрепление гривны.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продано на 1,658 млрд. долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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