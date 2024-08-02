Украинцы установили рекорд по покупке валюты: стоит ли массово скупать доллары

В июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продало на 1,658 млрд долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов. Впрочем, в банковском секторе не видят причин для скупки валюты, ведь, к примеру, по доллару в ближайшее время не ожидается резких изменений курса

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Об рекордной покупке сообщает Национальный банк. Таким образом, по его данным, чистая покупка валюты составила 1,117 млрд долларов.

Предыдущий же рекорд держался с октября 2012 года. Тогда за месяц было куплено 3,34 млрд долларов, а объем чистой покупки составил 2,169 миллиарда.

В целом же, объем покупки вырос по сравнению с июнем на 14,9% – тогда украинцы купили 972 млн долларов. С начала года же украинцы купили в банках 6,356 млрд долларов.

Стоит ли скупать доллары

В то же время, на фоне крайне важного для украинской экономики достижения принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга, в ближайшее время в Украине не ожидается резких изменений курса доллара – тот будет совпадать с прогнозами, заложенными в госбюджет. Согласно им, на конец года курс может достичь 42,1 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

Как рассказал OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшие месяцы именно внутренние экономические факторы будут влиять на курс. "Решение об отсрочке (реструктуризации) по уплате части внешнего долга Украины крайне важно для экономики страны, ведь фактически высвобождается значительная часть средств, которые Украина должна уплатить по обязательствам и страна избегает дефолта. В условиях войны экономический кризис крайне нежелателен и деструктивен", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: не исключено, что международная помощь направлена ​​на то, чтобы Украина имела возможность удержать экономику и заложить основы для ее развития и реформ.А "реструктуризация будет способствовать этому".

"В то же время, валютный рынок лишь косвенно зависит от реструктуризации. Исчезнет один из психологических факторов, который стимулировал спрос – опасения обвала гривни. Главные экономические факторы формирования курса неизменны – соотношение спроса и предложения, уровень инфляции и т.д. Кроме того, эффективная политика НБУ гарантирует, что ситуация на валютном рынке будет находиться в нормальном рабочем режиме", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 5 по 11 августа стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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