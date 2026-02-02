Кадровый кризис в Украине будет углубляться: кого активно будут звать на работу в 2026 году

В 2026 году кадровый кризис в Украине будет углубляться, и работодатели будут вынуждены активнее нанимать женщин, пенсионеров, студентов, ветеранов и людей с инвалидностью, а также инвестировать в переобучение персонала. Иностранные работники пока не стали массовым решением, но в условиях дефицита кадров интерес к трудовым мигрантам постепенно будет расти.

Об этом говорится в годовой аналитике одного из кадровых порталов для поиска работы. Острее всего кадровый голод ощущается в рабочих, технических и инженерных профессиях, а также в сфере производства, логистики и сервиса.

В таких условиях работодателям уже недостаточно просто повышать зарплаты. Компании вынуждены пересматривать саму философию найма, расширять круг потенциальных работников и активнее привлекать те группы населения, которые ранее либо почти не рассматривались, либо считались "сложными" для интеграции в коллективы. Речь идет прежде всего о женщинах, людях старшего возраста, студентах, ветеранах, лицах с инвалидностью, а в перспективе и трудовых мигрантах.

Одним из самых заметных трендов последних лет стало активное привлечение женщин к профессиям, которые традиционно считались мужскими. Из-за мобилизации и выезда части мужчин за границу бизнес вынужден закрывать вакансии в промышленности, строительстве, транспорте и агросекторе именно за счет женщин. Параллельно компании инвестируют в переобучение и внутреннюю адаптацию персонала, поскольку подготовка нового работника часто оказывается более реалистичной, чем поиск готового специалиста на рынке.

Еще одна важная группа – люди старшего возраста и пенсионеры. Из-за дефицита кадров работодатели все чаще отказываются от возрастных ограничений, предлагая гибкий график, частичную занятость или упрощенные требования к физической нагрузке. Отмечается, что это позволяет бизнесу хотя бы частично закрывать вакансии, а самим работникам — сохранять доход и социальную активность.

Отдельную роль в преодолении кадрового кризиса играют уязвимые категории населения. Опрос работодателей показывает, что уже 39% компаний имеют в штате лиц с инвалидностью, тогда как еще в 2024 году таких было только 26%. Важно и то, что медианные зарплаты для социально уязвимых групп растут и в зависимости от региона повышение составляет от 5% до 48%.

Молодежь остается востребованной, но в то же время проблемной категорией. После отмены ограничений на выезд для мужчин в возрасте 18-22 года компании столкнулись с новыми вызовами и 59% работодателей сообщили о росте количества увольнений среди молодых работников, а 54% об усложнении поиска кандидатов этой возрастной группы. В то же время опрос самих соискателей показывает, что почти половина юношей (45%) не планировали покидать Украину по состоянию на сентябрь 2025 года, что оставляет бизнесу определенное пространство для работы с этой аудиторией.

На фоне хронического дефицита кадров все чаще поднимается тема привлечения иностранцев. Пока это направление не стало массовым, лишь 13% компаний заявляют о готовности нанимать иностранных работников. Основные причины отказа – отсутствие потребности в конкретных отраслях, языковой барьер и сложность интеграции.

Со своей стороны, украинские соискатели работы также относятся к этой идее осторожно, 44% указывают на языковые трудности, 30% на культурные и религиозные различия, а 28% на опасения, что иностранцы могут получить приоритет над гражданами Украины. Впрочем, эксперты ожидают, что с сохранением дефицита кадров внимание к мигрантам как источнику рабочей силы, особенно в рабочих профессиях, будет только расти.

