Кабмин выставит на продажу национализированный Ocean Plaza: о возврещении государству "Юниграна" речь не идет

Фонд госимущества (ФГМУ) выставит на аукцион киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza – в рамках реализации санкционных активов. Параллельно правительство ожидает от Госгеонадр результатов проверки "спящих" спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра. В то же время, о национализации группы компаний "Юнигран" подсанкционного Игоря Наумца пока не сообщается – несмотря на то, что еще в конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного холдинга.

О планах продать Ocean Plaza сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: подсанкционные предприятия из первой очереди реализации должны быть выставлены на продажу как можно скорее.

Помимо этого, подчеркнула глава правительства, Госгеонедра должны ускорить аудит спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра – и "выйти на системные решения в марте".

"Если месторождение до начала полномасштабного вторжения простаивало, лицензии будут аннулированы. Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику", – акцентировала премьер.

Как национализировали ТРЦ Ocean Plaza

Напомним: ТРЦ Ocean Plaza – один из самых больших в Украине торгово-развлекательный центр, первая очередь которого открылась осенью 2012 года. Приближенные к российскому диктатору Владимиру Путину олигархи Аркадий и его сын Игорь Ротенберги стали владельцами торгового центра еще в 2011 году.

В октябре-2022 указом президента к Аркадию Роттенбергу были применены санкции. Этому предшествовало установление СБУ факта, что он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. В частности, отмечалось, Роттенберг:

принимал непосредственное участие в строительстве так называемого "Крымского моста";

причастен к финансированию промышленного производства боеприпасов для воюющих против Украины оккупационных группировок страны-агрессора.

Позже Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по материалам СБУ передал в собственность Украины 66% акций Ocean Plaza, принадлежавших Аркадию Ротенбергу. СБУ оценила стоимость доли в $300 млн. От имени государства ею стал управлять Фонд госимущества (ФГИУ).

В службе отметили, чтобы скрыть свое отношение к украинским активам, олигарх руководил акциями через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за рубежом. Речь идет об "Инвестиционном союзе "Лыбидь", которым через "Авангард-Виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd. В собственность Украины перешло 100% уставного капитала "Авангард-Виларти" и 66,65% уставного капитала "ИС Лыбидь".

Почему "Юнигран" все еще не национализирован?

На этом фоне вызывает удивление тот факт, что "Юнигран", подсанкционного Игоря Наумца все еще не национализирован. При чем даже несмотря на то, что в конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна".

Тогда ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

В связи с этим OBOZ.UA ОБРАЩАЕТСЯ К ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ЮЛИИ СВИРИДЕНКО С ПУБЛИЧНЫМ ВОПРОСОМ: почему государству до сих пор не были возвращены активы, которые у него фактически украли – по аналогии с национализацией Ocean Plaza? Ведь, как и в случае с ТРЦ, собственник холдинга Игорь Наумец такой же россиянин, помогавший военной машине Кремля – из-за чего и попал под санкции. А ОГП и Госбюро расследований ранее отмечали, что "Юнигран" направлял миллионные доходы на финансирование:

полномасштабной агрессии РФ;

материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

OBOZ.UA следит за ситуацией и надеется, что премьер-министр даст ответ на наше публичное обращение – который непременно будет опубликован в том виде, в котором поступит. А также обеспечит возвращение государству активов, которые у него фактически украли.

Дело "Юнигран": что известно

Напомним: в октябре-2024 "Схемы" рассказали о том, как замороженные активы холдинга "Юнигран" Наумца перешли в руки нового владельца – Сергея Шапрана. Переход активов между двумя бизнесменами, как отмечали журналисты, состоялся в обход государства, а Шапрану помогал его давний бизнес-партнер, бывший член "Оппоблока" Владимир Осипов.

Еще ранее же – в марте-2022 – в СБУ, говоря о "Юнигране", сообщили, что прекратили деятельность "организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах". ОГП и Госбюро расследований (ГБР), которое открыло соответствующее производство, также отмечали, что холдинг направлял миллионные доходы на финансирование:

полномасштабной агрессии РФ;

материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

Все это привело к аресту активов "Юниграна". А весной-2023 были введены и санкции против Наумца.

Кроме того, в черный список также попало доверенное лицо, на которое активы бизнесмена пытались переписать уже после открытия уголовного производства. Также санкции задели ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями подсанкционной группы.

Однако несмотря на то, что санкции и арест должны были бы стать предохранителем дальнейших движений с активами, дельцы нашли выход. Так,вместо государства владельцем активов стало частное лицо – бизнесмен Шапран.

Как установили расследователи, передача имущества "Юниграна" фирмам из орбиты Шапрана стала возможной "благодаря" судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку. Он в нарушение юрисдикции снял арест с активов, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Способствовало схеме и отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Наумец же во время общения с расследователями подтверждал, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. Сам же Шапран заявлял, что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

После активного освещения схем Шапрана и Наумца в СМИ Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством ОГП начало уголовные производства по фактам незаконной продажи активов "Юниграна". Их впоследствии объединили с первым делом еще от 2022 года, в частности, об "уклонении холдинга от уплаты налогов" и "схемах минимизации рентных платежей" при добыче гранита.

24 июня 2025 года Шапрану избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали бизнесмена во Львове "при попытке побега". Впрочем, позже сумму урезали в 20 раз, и уже в сентябре залог в 5 млн грн был внесен.

Наумца же в августе 2025 года объявили в розыск в Украине. По данным расследователей, Наумец находится в Лондоне. Его защита утверждает, что в деле "Юнграна" российский бизнесмен якобы является пострадавшим.

Шапран же в начале 2026 года получил уже второе подозрение по делу. Новый эпизод касается незаконного возмещения НДС, в результате чего из государственного бюджета, по данным следствия, было выведено более 12 млн грн.

Однако само по себе количество подозрений не означает реального прогресса, если дело не доходит до суда и не завершается конфискацией активов в пользу государства.

Более того, пока дело затягивается, "Юнигран" продолжают разграблять. И здесь возникает ключевой вопрос к Министерству юстиции Украины: почему несмотря на наличие санкций, уголовных производств и установленные факты обхода ограничений, Минюст до сих пор не довел до конца процедуру национализации активов "Юниграна"?

Ведь соответствующий иск до сих пор так и не подан передан в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), имеющий полномочия принимать решение о конфискации подсанкционного имущества. И фактически это означает, что предприятия, которые должны уже работать на экономику Украины, продолжают оставаться источником доходов для частных лиц.

Бездействие в вопросе национализации создает опасный прецедент: санкции формально существуют, но фактически не работают. Это подрывает доверие к санкционной политике государства и стимулирует других дельцов искать аналогичные пути сохранения контроля над подсанкционными активами.

Как сообщал OBOZ.UA, более того, суд вернул спецразрешение на добычу гранита подсанкционному заводу Шапрана. Речь идет о добыче гранита в Пинязевичском месторождении. Оно было отчуждено от Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" Шапрана.

А после этого НАБУ получило от ВАКС доступ к материалам дела "Юниграна", а также – возможность изъять документы. Более того, детективы бюро уже провели обыски у фигурантов дела и Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр), что дало государству шанс получить украденные подсанкционные активы.

