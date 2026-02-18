УкраїнськаУКР
Стало известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон разошлись в юности и какой мудрый поступок покойной королевы спас их отношения

Принц Уильям и Кейт Миддлтон разошлись в 2007 году из-за неопределенности относительно брака и невыносимого медийного давления, однако их отношения спас частный разговор Уильяма с королевой Елизаветой II.

Об этом говорится в новой биографии "Уильям и Кейт, новая эра монархии: история изнутри", на которую ссылается People. В книге, основанной почти на сотне интервью, впервые подробно описан кризис 2007 года, который едва не поставил точку в истории любви любимых для многих королевских супругов.

Отношения Уильяма и Кейт начались еще во время учебы в Университете Сент-Эндрюса (Шотландия), но после выпуска пара оказалась под давлением прессы и собственных неуверенностей. 9 января 2007 года, в день 25-летия Кейт, возле ее лондонской квартиры собрались десятки фотографов и телевизионных команд, ожидая новостей о возможной помолвке.

Под вспышками камер и среди хаоса Кейт Миддлтон еле добралась до своего автомобиля и в слезах позвонила принцу Уильяму, признавшись, что больше не выдерживает такой жизни. Источники отмечали, что разговор был "невероятно тревожным для них обоих", а принц чувствовал себя "абсолютно беспомощным".

Через несколько месяцев, в марте 2007 года, на фестивале конных скачек пара появилась вместе, но британцы замечали напряженность и холодность в их поведении. Кейт Миддлтон, недовольная состоянием отношений, поставила принцу Уильяму ультиматум: она не требовала немедленной помолвки, но настаивала на обязательстве и четкой перспективе будущего.

Принц тогда ответил, что не может гарантировать брак и предложил взять паузу. Они согласились дать друг другу пространство, и для Кейт это был период глубокого сомнения. Как отмечает источник, она даже ставила под вопрос, сможет ли когда-нибудь увидеть принца Уильяма снова.

"Мы действительно расстались на некоторое время. Мы были очень молоды, учились в университете и оба искали себя, были разными людьми и все такое. Мы очень старались найти свой путь и взрослели. Это был просто небольшой перерыв. Все сложилось к лучшему",делился более 10 лет назад размышлениями принц Уильям.

Как Елизавета II повлияла на принца Уильяма

В этот критический момент вмешалась королева Елизавета II. Она пригласила внука на частный обед и поговорила с ним о его чувствах. По словам источника, Уильям был "полностью сломлен" и боялся потерять единственную постоянную опору в своей жизни.

Королева, в роли бабушки, а не монарха, посоветовала ему руководствоваться верой в собственные чувства и дать отношениям шанс. Этот разговор стал переломным моментом для принца, который помог ему осознать, что если он действительно любит Кейт, стоит бороться за их будущее.

Будущие королевские супруги тихо возобновили общение. Принц Уильям сначала написал сообщение Кейт, предлагая встретиться, и хотя первые обмены были холодными, они договорились об участии на совместной вечеринке.

Там пара отделилась от гостей и якобы провела несколько часов в глубоком разговоре. Как отмечает источник, принц Уильям честно рассказал о своих страхах – опасения потерять личную свободу, давление королевской жизни и страх быть отвергнутым.

Кейт Миддлтон, со своей стороны, выразила готовность к совместному будущему, если он перестанет позволять внешним факторам влиять на их решения. Именно этот разговор стал началом их окончательного воссоединения.

После этого Уильям и Кейт официально объявили о помолвке в ноябре 2010 года, а в апреле 2011-го состоялась свадьба в Вестминстерском аббатстве.

За почти 15 лет супружеской жизни у пары появилось трое детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В то же время они прошли через новые вызовы: после смерти королевы в 2022 году стали принцем и принцессой Уэльскими, а в 2024 году Кейт получила диагноз рака, что стало еще одним испытанием для их семьи.

