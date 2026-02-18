Графики отключений света на 19 февраля: о чем энергетики предупредили украинцев
Во всех областях Украины 19 февраля в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Однако, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Графики отключений
График для Киевской области, 19 февраля
Где найти свою очередь
Как правильно выбрать "экофлоу"
В целом же, уже несколько недель украинцы по всей стране живут в режиме частых аварийных отключений электроэнергии. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) высока – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.
Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена. Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцам советуют запастись водой – ведь при длительных отключениях не исключены перебои с водоснабжением. Например, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отметили, что запасать стоит как питьевую, так и техническую – для бытовых нужд.
