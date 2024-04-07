Налог на недвижимость в Украине в 2024 году: сколько украинцы должны заплатить за каждый квадрат

В 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и домов должны уплатить налоги на недвижимость. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр, но плата взымается только за площадь, превышающую установленные нормы для квартир (60 кв.м) и домов (120 кв.м).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Рассмотрим более подробно особенности этого налога.

Нормы налогообложения и дополнительный налог на доходы

Согласно Налоговому кодексу Украины, украинцы обязаны платить налог на недвижимость только в том случае, если владеют недвижимостью, площадь которой превышает установленные нормы. Норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров. Налог начисляется только за чрезмерные квадратные метры, то есть за каждый "лишний" метр площади, превышающий установленную норму.

Однако, кроме налога на недвижимость, украинцы также обязаны заполнять декларации и платить налоги за дополнительный доход. Это может относиться не только к доходам от предпринимательской деятельности, но и к прибыли от сдачи недвижимости в аренду, которые должны учитывать владельцы жилка.

Расчет налога

Размер налога на недвижимость рассчитывается по формуле: (площадь недвижимости – нормативная площадь) * ставка налога. Ставка налога устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Рассмотрим пример расчета налога на недвижимость для жителя Киева с квартирой общей площадью 65 квадратных метров. При максимальной ставке налога (именно такая установлена властями Киева), что составляет 1,5% от минимальной зарплаты (100,5 грн), сумма налога рассчитывается следующим образом: (65 кв. м – 60 кв. м) * 100,5 грн = 502,5 грн.

Квитанции на уплату налога на недвижимость направляются гражданам по почте до 1 июля, а уплата должна производиться в течение следующих 60 дней. Если квитанция не пришла, например, из-за технической ошибки, то заплатить все равно придется, поэтому владельцам "большого" жилья не получившим "платежки" лучше обратиться в налоговую самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2024 году необходимо заплатить налоги за свои машины. Под налог подпадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат (около 2,7 млн грн). Размер налога составляет 25 тыс. Грн.

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