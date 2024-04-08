Части "ФОПов" разрешили не платить единый налог: кому повезло

Физические лица-предприниматели ("ФОПы") первой и второй групп, мобилизованные во время действия военного положения, могут не уплачивать налог с дохода физических лиц (НДФЛ), единый налог и единый социальный взнос. Чтобы получить освобождение от этого обязательства, необходимо собрать и представить пакет документов, причем уже после демобилизации.

Правила, по которым самозанятые украинцы могут освободить от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы, а также единого налога, пояснили в Государственной налоговой службе Украины. Для этого в течение 10 дней после демобилизации (или в течение 10 дней после окончания реабилитации, если демобилизированный находился на лечении) в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации подаются:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или иного документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве на военную службу во время мобилизации.

Если демобилизованный "ФОП" находится на реабилитации после выполнения боевого задания, соответствующие документы он может подать в течение 10 дней после окончания лечения.

Следует отметить, что на период действия военного положения взимания налогов и сборов в Украине призыв на военную службу является официальным основанием невозможности выполнения налогоплательщиком-физическим лицом своих обязанностей (п.п. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 (№ 225).

А если "ФОП" не имеет возможности подать такое заявление и соответствующие документы или их копии в определенные сроки, тогда он подает их одновременно с возможностью выполнения налоговых обязанностей (например, регистрации налоговой накладной, представления отчетности, уплаты невыполненного налогового обязательства), но не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем обновления таких возможностей.

Если контролирующий орган примет решение о невозможности своевременного выполнения "ФОПом" налогового долга, к нему не будут применять ни одну предусмотренную законом ответственность (абзац 14 п.п. 69.1 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ "Переходные положения" НКУ).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году в Украине не планируется изменять налоговые ставки для малых и средних предпринимателей. Однако в подписанный президентом госбюджет-2024 заложено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. От их размеров зависят как суммы налогов, уплачиваемые всеми "ФОПами", так и лимиты разных групп "упрощенки".

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