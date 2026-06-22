"Йогуртовые войны": почему известные мировые бренды начали борьбу за содержание белка в своих продуктах

Американский рынок высокобелковых йогуртов стал одним из ключевых направлений конкурентной борьбы между пищевыми компаниями на фоне популярности препаратов для похудения GLP-1. Производители стремятся укрепить свои позиции в этой категории, спрос на которую растет не только во время приема таких препаратов, но и после завершения терапии. Именно из-за этого сегмента обострился спор между Danone и Chobani.

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Французская компания Danone подала иск против американской Chobani, обвинив конкурента в некорректной маркировке содержания белка в отдельных продуктах. Об этом сообщает Reuters.

Борьба за рынок белковых продуктов набирает обороты из-за изменения потребительских привычек пользователей препаратов GLP-1, которые применяют для снижения веса. Одним из распространенных побочных эффектов таких лекарств является потеря не только жировой, но и мышечной массы, поэтому потребители все чаще выбирают продукты с повышенным содержанием белка.

Йогурт относится к числу немногих категорий пищевых продуктов, спрос на которые продолжает стабильно расти даже после прекращения приема препаратов GLP-1. В отличие от протеиновых коктейлей, которые часто используются временно, высокобелковые йогурты остаются частью повседневного рациона многих потребителей.

Именно этот тренд сделал сегмент особенно привлекательным для производителей. Danone утверждает, что продукция Chobani напрямую конкурирует с линейкой Oikos Pro и благодаря особенностям маркировки получает преимущество в глазах покупателей. В Chobani отвергают обвинения и заявляют, что компания не добавляет посторонний белок в свои йогурты и не вводит потребителей в заблуждение.

Конкуренция между брендами усиливается также из-за перераспределения рыночных долей. Доля Chobani на американском рынке йогуртов за последние три года выросла с 21% до 26%, тогда как доля Danone сократилась с 30,7% до 25,8%. Аналитики отмечают, что Chobani в настоящее время демонстрирует более быстрые темпы роста, чем французский конкурент.

Спор вокруг маркировки является лишь одним из проявлений более широкой борьбы за лидерство на рынке белковых продуктов, получившем дополнительный импульс благодаря популярности препаратов GLP-1.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что греческий йогурт давно стал популярным продуктом средитех, кто следит за питанием и стремится похудеть. Его ценят за высокое содержание белка, питательность и способность надолго утолять голод.

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