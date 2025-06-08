Известный французский автоконцерн готовится запустить в Украине производство военных беспилотников – Franceinfo

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 6 июня объявил, что "крупный французский автопроизводитель" будет производить беспилотники на территории Украины, не уточнив конкретную компанию. По данным СМИ, речь идет о Renault Automotive Group.

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Об этом в воскресенье, 8 июня, узнало издание Franceinfo. В ответ на журналистский запрос представители Renault подтвердили, что с ними связывалось французское правительство. Но в компании утверждают, что "на этом этапе решение еще не принято".

В СМИ заявили, что автопроизводитель будет сотрудничать с французскими малыми и средними предприятиями, которые специализируются на обороне. Производственные линии будут размещены в Украине далеко от линии фронта.

Это партнерство журналисты назвали символом периода европейского перевооружения.

Всего ВПК Украины планирует изготовить более 4 миллионов БПЛА в 2025 году. "Некоторые из этих беспилотников, произведенных непосредственно в Украине, также пойдут на пользу французской армии, которая отстает в указанном секторе", – сказано в статье.

Правительство ожидает, что французским сотрудникам не понадобится работать на производственных линиях на украинской территории. По мнению Лекорню, украинцы "лучше нас в своих способностях проектировать беспилотники и, прежде всего, в разработке необходимой доктрины".

Напомним: 6 июня глава МО Украины Рустем Умеров тоже подтверждал то, что Киев и Париж будут совместно производить БПЛА. Стороны также рассмотрели совместное производство ПВО и другого вооружения как в Украине, так и во Франции.

Как писал OBOZ.UA, в конце мая президент Владимир Зеленский заявлял, что уже сотни украинских компаний производят оружие, технику и оборудование для Сил обороны, и их будет еще больше.

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