Из Украины за границу пустят новый поезд: в какую страну станет легче доехать

В Украине планируют запустить новое комфортное пересадочное сообщение между Киевом и Веной, а также поезд с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп. Кроме того, украинские железнодорожники пройдут обучение в Вене для улучшения пассажирского и технического сервиса.

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Об этом сообщает "Укрзалізниця". Недавно в Киеве прошла важная встреча председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского с генеральным директором австрийской государственной железнодорожной компании ÖBB Андреасом Матте.

Одним из главных вопросов встречи стало создание нового, более комфортного пересадочного сообщения между Киевом и Веной. На сегодняшний день существует поезд, который следует в столицу Австрии, однако железнодорожники работают над улучшением условий поездки, уменьшением времени в пути и повышением уровня комфорта для пассажиров.

Кроме того, обсуждается возможность запуска поезда с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп. Такой маршрут позволит пассажирам удобно добираться в Западную Украину, а также обеспечит быстрые пересадки на европейские направления. Это решение значительно расширит возможности для поездок и укрепит транспортную связь между Украиной и Австрией.

Помимо усовершенствования железнодорожного сообщения стороны договорились о сотрудничестве в подготовке кадров. В рамках договоренностей отобранные работники пройдут обучение в Вене. Тренинги будут посвящены улучшению качества пассажирского обслуживания, технического сервиса и внедрению лучших европейских практик в работу украинских железнодорожников.

Такой обмен опытом позволит повысить уровень сервиса в украинских поездах, сделав их более комфортными и удобными для пассажиров. Особое внимание будет уделено адаптации международных стандартов обслуживания, что будет способствовать интеграции Украины в европейскую транспортную систему.

ÖBB является одной из ведущих железнодорожных компаний Европы, обеспечивающей не только внутренние перевозки, но и международные маршруты. Железнодорожные сообщения компании охватывают Чехию, Германию, Швейцарию, Италию, Венгрию, Словакию, Словению, Нидерланды, Бельгию, Францию и Хорватию. Благодаря сотрудничеству с ÖBB Украина получает новые возможности для интеграции в европейскую транспортную систему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" открыла продажу билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп. Ожидается, что это обеспечит удобное пересадочное сообщение пассажиров, путешествующих за границу.

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