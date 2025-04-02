"Укрзалізниця" открыла продажу билетов в поездах на важном направлении: сколько стоят

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов в сообщении Львов – Чоп – Львов для транзитных поездов №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп. Ожидается, что это обеспечит удобное пересадочное сообщение для пассажиров, путешествующих за границу. Стоимость же билетов зависит от поезда и класса вагона и стартует от 328 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадки в Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу.

обеспечивает пересадки в Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу. Поезд №749/750 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадку на международный трансграничный поезд №140/640 Чоп – Захонь – Чоп и является альтернативой поезду №27/28 Киев – Чоп, если на тот не хватило билетов.

"С 31 марта в связи со строительством европейского пути в Закарпатье изменен маршрут ряда поездов, в частности, временно не будет курсировать через Чоп поезд №368/367 Ковель – Ужгород, который обеспечивал важные пересадки на международные поезда в Братиславу, Будапешт и Вену. Чтобы предоставить альтернативу пассажирам, "Укрзалізниця" вводит возможность предварительно приобрести билеты из Львова в Чоп и Мукачево на транзитные поезда №27/28 и №749/750", – говорится в сообщении.

Расписание поездов "Укрзалізниці"

Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев.

Отправление из Киева – 19:57. Со Львова – 03:22. Прибытие в Чоп – 07:50

Отправление из Чопа – 22:38. Со Львова – 03:00. Прибытие в Киев –10:01.

Поезд №749/750 Киев – Чоп – Киев.

Отправление из Киева – 13:23. Со Львова – 20:08. Из Мукачево – 23:55. Прибытие в Чоп – 00:48.

Отправление из Чопа – 05:21. Из Чопа – 06:21. Со Львова – 09:59. Прибытие в Киев – 16:41.

Сколько стоят билеты

На рейс 3 апреля поезда №27/28 билеты со Львова в Чоп продают в купейный вагон. Цена – 328 грн.

На рейс 3 апреля поезда №749/750 билеты со Львова в Чоп продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:

купе – 512,04 грн;

люкс – 1202,62 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2-х своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

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