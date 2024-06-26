Из РФ ушли крупные бренды, вместо импортного ботокса используют контрабанду: россияне в разы чаще страдают из-за последствий 

В России из-за ухода крупных западных брендов резко увеличилась доля контрабанды ботокса, анестетиков, биоревитализантов. В результате россияне стали в разы чаще обращаться в клиники из-за последствий некачественных косметологических процедур.

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Об этом пишет "Коммерсант". Так, по данным консалтинговой компании "Право на здоровье", в 2023 году незарегистрированными в России были более половины (55%) используемых анестетиков, 42% биоревитализантов, 20% филлеров, а также 10% ботулотоксинов.

"Сейчас появляются новые формы серого рынка, ранее почти не распространенные, в том числе подделки как самих филлеров, так и разрешительных документов на них", – рассказала исполнительный директор "Права на здоровье" Ольга Гончарова. Общий оборот поддельных препаратов и медизделий в эстетической медицине составляет 40% от всего рынка. По итогам 2024 года этот показатель может увеличиться как минимум еще на 5%.

Эксперты связывают рост нелегального сегмента с уходом с российского рынка западных брендов, таких как Allergan, Teoxane и Laboratoire Vivacy, а также с недостаточным регулированием отрасли. В 2023 году объем поставок иностранных филлеров и биоревитализантов сократился на 21% в сравнении с предыдущим годом, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Нелегальный сегмент ведет к увеличению количества осложнений "надомной косметологии", за устранением которых пострадавшие обращаются в клиники, говорит соучредитель СРО "Национальная ассоциация клиник эстетической медицины" (НАКЭМ) и гендиректор сети клиник "Линлайн" Юлия Франгулова. Число таких обращений в 2023 году выросло в 2,7 раза в сравнении с 2022-м, указывает она.

По данным аналитической компании DSM Group, в январе–марте этого года в России резко вырос спрос на ботокс, который применяют в косметологии: в общей сложности российские аптеки продали за этот период 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов.

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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