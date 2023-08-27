Из Одессы успешно вышло очередное грузовое судно: было заблокировано с 2022 года

Грузовое судно, 26 августа, вышедшее из Одесского порта, успешно прошло через временный Черноморский коридор. Корабль уже дошел до соседней с Украиной Румынии.

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Об этом на своем канале в Twitter в воскресенье, 27 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Это судно было заблокировано с февраля 2022 года.

Глава государства отметил, что это уже второе грузовое судно, которое вышло из Одесского порта и дошло до Румынии, после того, как государство-агрессор Россия вышло из "зернового соглашения".

"Второе судно достигло Румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный Черноморский коридор. Оно было заблокировано с февраля 2022 года, загружено сталью для Африканских потребителей", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности.

"Благодарю всех, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу", – подчеркнул президент.

Отметим, что руководитель "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко сообщил, что грузовое судно вышло из Одесского порта 26 августа. Порт назначения указан BG VAR VARNA. Известно, что корабль PRIMUS (ex POLARSTAR) прибыл в Одессу 20 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно возобновить зерновое соглашение. Там убеждены, что дунайские порты не смогут заменить Черное море по экспорту продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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