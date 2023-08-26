Из акватории Одесского порта вышло грузовое судно: России не помогли угрозы и срыв 'зерновой сделки'

Из акватории Одесского порта вышло уже второе грузовое судно. Фактически после выхода РФ из "зерновой сделки" и ее угроз воспринимать как военную угрозу торговые судна, действует временный коридор для вывоза товаров.

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Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко в Facebook. Порт назначения указан BG VAR VARNA. Ожидаемое время прибытия 27 августа в 13.00 Известно, что корабль PRIMUS (ex POLARSTAR) прибыл в Одессу 20 августа.

Напомним, что после срыва Зерновой инициативы в рамках временного коридора в Черном море первым 16 августа вышел зерноровоз JOSEPH SCHULTE, сумевший добраться до пункта назначения. Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов. Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зернового соглашения и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию. Это может привести к тому, что урожай зерна с таких ферм останется гнить на складах или даже в полях.

Такая ситуация уже приводит к тому, что украинские фермеры сокращают посевы, говорят аналитики. В этом году количество кукурузы и пшеницы на полях снизилось почти на 40% по сравнению с довоенным уровнем. А от украинского продовольствия зависит жизнь людей в голодающих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции призвали срочно восстановить зерновое соглашение. Там уверены: дунайские порты не смогут заменить Черное море в части экспорта продовольствия, из-за чего Китай и Африка не получат достаточно зерна.

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