Из Германии до польско-украинской границы запустят новые поезда: когда и как будут курсировать

Deutsche Bahn совместно с PKP Intercity с 14 декабря 2025 года увеличат количество дальних поездов между Германией и Польшей. Всего ежедневно будет курсировать 17 прямых рейсов вместо нынешних 11. Это означает рост сообщения на 54%.

О новом расписании сообщило профильное издание RAILMARKET.com. В материале отмечается, что пассажирам предложат более частые рейсы между Берлином и Варшавой, новые маршруты в Перемышль и даже ночные сообщения в направлении польско-украинской границы. Издание цитирует операторов, которые объясняют это ростом спроса на международные перевозки.

Кроме большего количества рейсов, в расписании появятся новые возможности для пассажиров. Например, Лейпциг впервые получит прямой дневной поезд в Краков и Перемышль, который расположен у границы с Украиной. Дополнительно обещают ночные рейсы: один будет курсировать между Берлином и Перемышлем, еще один — между Берлином и Хелмом. А известный поезд "Chopin" из Мюнхена получит дополнительные вагоны в Краков и Перемышль.

Новые маршруты и время в пути

Берлин и Варшава будут иметь сообщение каждые два часа, а путь между Лейпцигом и Вроцлавом сократится до трех с половиной часов. Жители Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта смогут добраться до Вроцлава примерно на два часа быстрее благодаря согласованным пересадкам в Лейпциге. Также на новом маршруте предусмотрены остановки в Хемнице и Дрездене.

