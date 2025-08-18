В Украине запустили новый "специальный" поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Киевом и одним из крупнейших туристических центров Львовом. Поезд получил номер 243/244 и будет курсировать лишь в определенные дни августа. Т.е., будет временным. Билеты же на новый поезд уже продают – и на рейс 21 августа из Киева они стоят 716,72 грн.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в составе поезда будут обычные спальные вагоны с местами для сидения.

"Добавляем места между Киевом и Львовом за счет уменьшения времени простоя вагонов, прибывших со своего основного рейса. Назначаем дополнительный поезд №243/244 Киев – Львов", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Поезд будет отправляться из Киева в 06:35.Дни курсирования – 21, 22, 23, 31 августа

Со Львова поезд будет отправляться 15:48. Дни курсирования – 21, 22, 23, 31 августа.

Сколько стоят билеты на новый поезд во Львов

Билеты же новый поезд уже поступили в продажу. В частности, на рейс 21 августа из Киева в вагоны 1 класса по 716,72 грн.

Где купить билеты

В официальном приложении "Укрзалізниці".

На сайте.

В кассах вокзалов.

Почему в Украине назначают временные поезда

В целом же временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, в связи с чем билеты раскупаются сразу после открытия продаж.

