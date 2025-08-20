Из Украины пустят новый поезд за границу: рейс не осуществлялся долгие годи

В Украине подтвердили запуск нового железнодорожного сообщения Киев – Кишинев – Бухарест, которое станет первым с начала полномасштабной войны. Тестирование уже состоялось, а в ближайшее время поезд с четырьмя украинскими вагонами будет отправляться в регулярные рейсы.

Об этом рассказал посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула в комментарии СМИ. Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное пассажирское сообщение между своими столицами впервые после начала полномасштабной войны.

Маршрут Киев – Кишинев – Бухарест, который не действовал несколько лет, уже прошел техническое тестирование и вскоре станет постоянным каналом сообщения между странами. В ночь с 7 на 8 августа из Киева отправились два пустых украинских вагона, которые присоединили к регулярному поезду Кишинев – Бухарест. Это был первый тестовый рейс с начала полномасштабной войны.

В дальнейшем планируется расширение состава до четырех украинских вагонов, которые будут курсировать на постоянной основе. "Надеемся очень скоро иметь железнодорожное пассажирское сообщение между Киевом и Бухарестом. Оно также будет иметь символическое значение. Это долгое путешествие, но это прямое сообщение между нашими столицами", – отметил посол.

Железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом существовало еще в советское время в составе маршрута София – Москва. Впоследствии поезд стал отдельным направлением, а в 2016 году был восстановлен под названием "Буковина" – тогда курсировало лишь несколько вагонов, которые присоединяли к другим составам.

Путешествие из Киева в Бухарест занимало около 26 часов. Поезд отправлялся каждую пятницу вечером и прибывал в румынскую столицу на следующий день. В воскресенье утром он возвращался обратно.

С началом полномасштабной войны в 2022 году движение полностью прекратили. Запуск поезда Киев – Кишинев – Бухарест имеет не только пассажирское, но и политическое и логистическое значение.

это укрепление транспортных связей Украины со странами ЕС;

новый маршрут станет важной альтернативой в условиях сложностей с пересечением границ автотранспортом и ограничений авиасообщения;

и ограничений авиасообщения; по словам госсекретаря Министерства транспорта Румынии Ионела Скриоштяну, маршрут через Молдову стал "самым простым решением" среди нескольких вариантов, которые предлагала Украина.

