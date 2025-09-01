ITшник уволился с высокооплачиваемой работы в крупной компании: решил заняться любимым делом – похоронами

IT-специалист из Сингапура Леон Лим оставил работу с шестизначной зарплатой в государственном технологическом агентстве, специализирующемся на кибербезопасности. В течение четырех лет он работал в компании, чтобы получить руководящую должность, однако решил уволиться и заняться похоронным бизнесом.

Видео дня

"Это было очень трудное решение", – рассказал 30-летний мужчина в интервью Business Insider. Леон Лим закончил бакалавриат по компьютерной инженерии в Национальном университете Сингапура, программистом он работал с 2020-го по 2024-й. Сейчас он работает в компании по организации похорон в качестве менеджера по операционному развитию.

Первой начала работать его жена Рэйчел Тэй. Она встречалась с семьями, управляла операциями и модернизировала бизнес, она помогала людям переживать потери. "Трудно определить, что является значимым", – комментирует мужчина уже свою прежнюю работу. Также он говорит, что мало общался с людьми.

Переход сопровождался финансовыми компромиссами. Лим сказал, что он согласился на снижение зарплаты на 20%, но он считает работу гораздо более полезной. По словам Лима, переход от инженера по кибербезопасности до похоронного оператора был не просто сменой карьеры – это была перезагрузка мышления.

"Мы должны оставаться спокойными, оставаться собранными, находиться рядом с ними", – сказал Лим. "Эта отрасль – это не только логистика, это также человеческий контакт", – добавил он.

Несмотря на более длинный рабочий день, эмоциональные потери и снижение зарплаты, Лим сказал, что не жалеет. Теперь он рассматривает похороны как техническую возможность. По его словам, похоронная индустрия "похожа на неосвоенный рынок". "Это традиционно, оно медленно модернизируется, и именно здесь это меня очень заинтересовало и действительно заставило задуматься, например, какие есть возможности?"

Супруги заявили, что технологии могут сделать процесс планирования похорон более доступным для молодых клиентов. Их компания запустила два инструмента искусственного интеллекта: чат-бот, который отвечает на распространенные вопросы об обычаях похорон, и планировщик на основе искусственного интеллекта.

Пара также сказала, что они изучают, как искусственный интеллект может помочь сохранить наследие — собирая воспоминания, чествования и фотографии в цифровые мемориалы, которые могут передаваться из поколения в поколение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!