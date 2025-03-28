Иностранные техногиганты рвутся в Россию: когда снова будут готовы обслуживать агрессора

Корейские технологические гиганты рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Стремление возобновить торговлю со страной-агрессором подогревается давлением со стороны США, которые готовятся наложить пошлины на товары из большинства стран мира.

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Как сообщает The Korea Times, LG, Hyundai Motor Group, Samsung Electronics и LG Electronics начали готовиться к возвращению в РФ после того, как Украина и РФ договорились о частичном прекращении огня. 25 марта при посредничестве США стороны договорились прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Если будет достигнуто полное перемирие или подписано мирное соглашение, санкции в отношении России могут быть сняты. Это позволит корейским фирмам возобновить свою деятельность в этой стране.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу-Ван подчеркнул, что компания готова вернуться на российский рынок сразу после снятия санкций. Компания уже частично возобновила работу своего заводе по производству электроприборов в Москве – до полномасштабной агрессии РФ на нем собирали холодильники и стиральные машины. Как утверждается, это необходимо для поддержания производственных мощностей в рабочем состоянии, а используются оставшиеся после приостановки материалы.

В Hyundai Motor тоже присматриваются к российскому рынку, на котором в 2021 году она занимала одну из лидирующих позиций. В декабре 2023-м компания продала свой завод в Санкт-Петербурге за 10 тис. рублей с возможностью его обратного выкупа в течение двух лет. То есть, у компании есть времени до конца этого года, чтобы принять окончательное решение о возвращении на российский рынок. Однако судя по количеству вакансий, которые размещают в России ее дочерние компании Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel, с большой долей вероятности, неофициально решение уже было принято.

Samsung Electronics также рассматривает возможность возобновления своего бизнеса в России. До 2022 года ее завод в Калуге производил 1 миллион телевизоров, мониторов и стиральных машин в год, но потом прекратил работу – производственные линии сдали в аренду местным компаниям после начала вторжения.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что итальянская компания Ariston, производящая водонагреватели и отопительное оборудование, официально возвращается на российский рынок, несмотря на заявленный ранее выход.

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