Импорт роскошных авто в Украину обвалился до минимума за 5 лет: какие машины выбирают чаще всего

Импорт автомобилей luxury-класса, подпадающих под налог на роскошь, в 2025 году упал втрое и стал самым низким за последние пять лет – до 504 авто. В то же время сегмент фактически держится на электрокарах, которые составляют 65% ввозимых машин, а каждое второе "роскошное" авто – Porsche Taycan.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Еще год назад количество роскошных автомобилей, за которые нужно было платить дополнительный налог, было в 3,2 раза больше.

Аналитики связывают такую динамику сразу с несколькими факторами, а именно с военной неопределенностью, снижением платежеспособного спроса, ростом расходов на содержание дорогих авто и более осторожным поведением состоятельных покупателей. Фактически премиальный сегмент, который ранее демонстрировал относительную устойчивость даже в кризисные периоды, в 2025 году также почувствовал существенное охлаждение.

Рынок luxury-импорта оказался чрезвычайно концентрированным, ведь 89% всех ввезенных автомобилей приходится только на две марки – Porsche и Mercedes-Benz. Абсолютным лидером стал электроседан Porsche Taycan – 232 авто, то есть каждая вторая машина из всего перечня.

Всего на Porsche приходится 64% luxury-сегмента с дополнительным налогообложением, тогда как Mercedes-Benz занимает около 25% (126 авто). Остальные премиальные бренды вместе взяли лишь 11% рынка, среди них – Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati и другие.

В отличие от общего авторынка Украины, где традиционно лидируют бензиновые авто, в luxury-сегменте ситуация иная. 65% всех импортируемых "роскошных" машин – электрокары, еще 18% гибриды. Доля бензиновых авто составляет лишь 17%, а дизельные модели практически исчезли и составляют 0,4%.

Почти половина всех luxury-авто была зарегистрирована в Киеве и Киевской области – 236 машин. Далее следуют Львовская (52), Одесская (49) и Днепропетровская (37) области.

Подавляющее большинство автомобилей(82%) оформлены на физических лиц. Бизнес владеет лишь 18% luxury-транспорта, что также может свидетельствовать о сокращении корпоративных расходов на имиджевые активы.

Даже на фоне общего падения импорта в Украину все же завозили ультра-дорогие авто. В 2025 году был зарегистрирован 21 Rolls-Royce, из которых 15 электрический Spectre стоимостью около 600 тысяч долларов. Также появились 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Под налог на роскошь в Украине подпадают автомобили стоимостью более 3,2 млн грн и возрастом до 5 лет. Ставка налога является фиксированной – 25 тысяч гривен в год за одну машину, независимо от марки или типа двигателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине через целый ряд схем ежегодно завозят тысячи автомобилей, за которые не платят налоги (или же платят только часть из них). Бюджет теряет сотни миллионов гривен, при том большинство схем сосредоточено вокруг всего нескольких бенефициаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!