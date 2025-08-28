Хаос и непрозрачность вместо честной конкуренции: бизнес заявил о критической ситуации в лесной отрасли

Деревообрабатывающая и мебельная индустрии могут столкнуться с кризисом. Представители отрасли заявляют о дефиците древесины, манипуляциях на биржах, резких необоснованных скачках цен, а также, что объемы заготовки по сравнению с 2021 годом уменьшились вдвое.

Об этом заявили в компании "Бренвель", поддержав призыв деревообработчиков разрешить критическую ситуацию в лесной отрасли. Они объясняют это действиями отдельных компаний, которые выкупают огромные объемы древесины, но потом их не забирают.

Это приводит к искусственному дефициту и запускает цепную реакцию роста цен. В результате производители вынуждены покупать сырье дороже, а реальных поставок становится меньше.

На этом фоне госпредприятие "Леса Украины" официально декларирует почти стопроцентное выполнение контрактов, но реальные объемы до переработчиков не доходят. Ситуацию осложняет отсутствие прозрачных механизмов идентификации лотов, что позволило бы отследить, что произошло с древесиной, которую не забрали победители аукционов:

выставили ее повторно;

она просто "исчезла";

или она была списана как "отказ".

Ситуация в отрасли имеет признаки спекуляций и работает против честного бизнеса и в пользу тех, кто манипулирует системой. На этом фоне представители предположили наличие системного сговора и монопольных практик, за что они возложили ответственность на недобросовестных участников торгов и ГП "Леса Украины".

"Бизнес четко видит: вместо честной конкуренции мы получили хаос и непрозрачность, где выигрывают не те, кто реально работает, а те, кто манипулирует системой. И пока деревообрабатывающие компании инвестируют в производство, расширяют линии, заключают контракты с международными партнерами, государство создает условия, в которых производство может остановиться уже осенью", – говорится в заявлении.

Поэтому тех, кто допустил превращение механизма биржевой торговли в "инструмент для манипуляций и спекуляций", призвали привлечь к персональной ответственности. Это позволит обеспечить понятные, прозрачные и ответственные правила ведения бизнеса.

Общие масштабы "лесной" коррупции в Украине

В июле-августе в Украине значительно активизировали меры борьбы с коррупцией в лесной отрасли. В целом экологическая прокуратура:

объявила более 40 подозрений;

из них 21 – работникам ГП "Леса Украины";

2 человека арестованы.

Некоторым подозреваемым избрали такие меры пресечения:

генеральному директору ГП "Леса Украины" (незаконное обогащение);

(незаконное обогащение); бывшему директору Костопольского лесхоза (обогащение и недостоверное декларирование имущества).

Среди тех, кто получил подозрения:

директор и инженер "Турийского лесного хозяйства" (незаконная порубка 409 деревьев);

(незаконная порубка 409 деревьев); лесничий Свидовецкого лесничества (вырубка в заповедном фонде)

директор ГП "Днепровское лесное хозяйство " (бездействие, что привело к уничтожению леса в ландшафтном парке);

" (бездействие, что привело к уничтожению леса в ландшафтном парке); служащая ГП "Грозинское" и руководитель ООО (организация незаконной вырубки на Житомирщине);

четверо директоров лесхозов на Львовщине (выдали незаконные лесорубные билеты на более 9,5 тыс. деревьев);

лесничий Лазещинского лесничества (способствовал незаконной вырубке почти 3,4 тыс. деревьев).

Всего с начала года органы прокуратуры уже подали более 300 исков на возвращение 7511 гектаров леса. Сумма убытков – 351 млн грн. Государству уже возвращено 175 гектаров.

Коррупция в "Лесах Украины"

В июле суд избрал для генерального директора государственного предприятия "Леса Украины" Юрия Болоховца меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 90,9 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на более 7,9 млн грн. Сейчас его перевели в Лукьяновское СИЗО.

Болоховца называют одним из ключевых фигурантов лесной сферы. Он мог обогатиться, используя свое служебное положение. По данным следствия, находясь на должности главы Гослесагентства, в 2021 году он фактически стал владельцем активов на общую сумму 10,4 млн грн, что значительно превышает его законные доходы, а именно:

элитной недвижимости в центре Киева, в частности квартиры на Печерске стоимостью более 9 млн гривен;

8 земельных участков на 24 га;

грузового автотранспорта.

Чтобы скрыть нажитое, подозреваемый оформлял его на близкое окружение и не вступал в переговоры о покупке, используя подставных лиц и фиктивные договоры. При этом большинство платежей осуществлялись наличными или со счетов третьих лиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине усилили меры борьбы с коррупцией в лесной отрасли. Разоблачены масштабные схемы, а также нарушения установленных правил эксплуатации лесных ресурсов, которые нанесли государству 67,2 млн грн убытков. В результате только за прошедшую неделю (28 июля – 3 августа) трем лесоводам объявлены подозрения, а одно обвинение направили в суд.

