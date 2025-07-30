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В Украине разоблачили коррупцию с древесиной на 10 млн грн: объявлены подозрения 12 госслужащим

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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В Украине разоблачили масштабную схему хищения древесины

Украинские правоохранители разоблачили должностных лиц госпредприятий "Леса Украины" и "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" (ЛИАЦ) на систематическом внесении несанкционированных изменений в государственную электронную систему. В коррупционную группировку входили 12 человек, которым уже объявили подозрение.

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В Национальной полиции сообщили, что в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые за вознаграждение внесли более 10 тыс. несанкционированных изменений в "Единую Государственную систему электронного учета древесины" – цена услуги могла доходить до 30 тыс. грн. Отмечается, что к схеме причастны должностные лица из разных регионов.

Госслужащие создали масштабную схему по хищению древесины
В Государственную систему электронного учета древесины внесли 10 тыс. несанкционированных изменений

Организовал масштабную схему хищения древесины бывший работник ЛИАЦ, который имел возможность использовать приобретенные за годы работы на предприятии связи. Деятельность сообщников он координировал с помощью мессенджеров и самостоятельно вносил ложные сведения в электронную систему учета.

Для присвоения средств участники группировки повторно использовали бирки и манипулировали сведениями о древесине, которую отводили в рубку и заготавливали. По данным Государственного бюро расследований, задокументировано получение организатором более 10 млн гривен от работников ГП "Леса Украины", но в целом таким образом фигуранты могли "заработать" в десятки раз больше.

Национальная полиция Украины по хищению древесины.
Задержан организатор и еще 3 участника схемы

В результате 50 обысков в местах проживания и рабочих помещениях фигурантов был изъят ряд вещественных доказательств, а лидера преступной организации и трех наиболее активных его сообщников задержали. В общем 12 фигурантам объявлены подозрения по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);
  • ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
  • ч. 1, 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 1, 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
Нацполиция провели 50 обысков в рамках расследования
Стоимость одной поправки доходила до 30 тыс. грн

В результате обезвреживания преступной организации заготовка и продажа древесины на официальных биржах увеличилась на 76%. Также по инициативе киберполиции была наработана новая политика безопасности и хранения данных в Единой Государственной системе электронного учета древесины – это позволит не допустить организацию подобных преступных схем в будущем.

12 лицам объявили о подозрениях
В Единую Государственную систему электронного учета древесины систематически вносили несанкционированные изменения

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступной схеме. Возможна дополнительная правовая квалификация.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой схеме хищения бюджетных средств путем закупки древесины по завышенным ценам, организованной должностными лицами КЭО (квартирно-эксплуатационного отдела) Луганска вместе с сообщниками. Она нанесла государству ущерб в более 101 млн гривен.

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