В Украине разоблачили коррупцию с древесиной на 10 млн грн: объявлены подозрения 12 госслужащим

Украинские правоохранители разоблачили должностных лиц госпредприятий "Леса Украины" и "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" (ЛИАЦ) на систематическом внесении несанкционированных изменений в государственную электронную систему. В коррупционную группировку входили 12 человек, которым уже объявили подозрение.

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В Национальной полиции сообщили, что в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые за вознаграждение внесли более 10 тыс. несанкционированных изменений в "Единую Государственную систему электронного учета древесины" – цена услуги могла доходить до 30 тыс. грн. Отмечается, что к схеме причастны должностные лица из разных регионов.

Организовал масштабную схему хищения древесины бывший работник ЛИАЦ, который имел возможность использовать приобретенные за годы работы на предприятии связи. Деятельность сообщников он координировал с помощью мессенджеров и самостоятельно вносил ложные сведения в электронную систему учета.

Для присвоения средств участники группировки повторно использовали бирки и манипулировали сведениями о древесине, которую отводили в рубку и заготавливали. По данным Государственного бюро расследований, задокументировано получение организатором более 10 млн гривен от работников ГП "Леса Украины", но в целом таким образом фигуранты могли "заработать" в десятки раз больше.

В результате 50 обысков в местах проживания и рабочих помещениях фигурантов был изъят ряд вещественных доказательств, а лидера преступной организации и трех наиболее активных его сообщников задержали. В общем 12 фигурантам объявлены подозрения по следующим статьям:

ч. 3 ст. 15, ч. 3, 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

(Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

(Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

(Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней); ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

(Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей); ч. 1, 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

(Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1, 2 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу);

(Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

В результате обезвреживания преступной организации заготовка и продажа древесины на официальных биржах увеличилась на 76%. Также по инициативе киберполиции была наработана новая политика безопасности и хранения данных в Единой Государственной системе электронного учета древесины – это позволит не допустить организацию подобных преступных схем в будущем.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех причастных к преступной схеме. Возможна дополнительная правовая квалификация.

Ранее OBOZ.UA сообщал о другой схеме хищения бюджетных средств путем закупки древесины по завышенным ценам, организованной должностными лицами КЭО (квартирно-эксплуатационного отдела) Луганска вместе с сообщниками. Она нанесла государству ущерб в более 101 млн гривен.

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