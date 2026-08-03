Guliver в центре Киева выставят на продажу: во сколько оценили этот актив

Ощадбанк и Укэксимбанк выставят на открытый аукцион один из крупнейших торгово-офисных комплексов Украины – Gulliver, стартовая цена которого составит 207 млн долларов. Продажа будет проходить через Prozorro.Продажи, лот планируется опубликовать уже в начале сентября 2026 года, тогда же будут объявлены дата торгов, условия участия и порядок подачи заявок.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка. Аукцион проведут через систему Prozorro.Продажи, что должно обеспечить открытую конкуренцию между всеми потенциальными покупателями.

Почему Gulliver выставили на продажу

Продажа комплекса стала финальным этапом многолетней истории с одним из крупнейших проблемных корпоративных кредитов в истории украинской банковской системы. Финансирование строительства Gulliver консорциум государственных банков начал еще в 2006 году. Сам комплекс открылся в 2014 году, однако впоследствии заемщик не смог в полной мере выполнять кредитные обязательства.

Несмотря на несколько реструктуризаций долга и попытки договориться с банками, с июня 2024 года компания начала сокращать платежи, а впоследствии полностью прекратила обслуживать кредит. В марте 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк начали процедуру обращения взыскания на залоговое имущество. После завершения всех юридических процедур 26 июля 2025 года право собственности на комплекс официально перешло к государственным банкам.

Банки подготовили комплекс к продаже

После перехода права собственности банки не остановили работу объекта. Напротив, они обеспечили непрерывную деятельность комплекса, сохранили всех основных арендаторов, организовали профессиональное управление и подготовили актив к открытой продаже.

В конце июля 2026 года наблюдательные советы обоих банков официально одобрили его реализацию. Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что история Gulliver имеет значение не только для банковской системы, но и для всего инвестиционного рынка Украины. По его словам, открытая продажа столь масштабного актива должна продемонстрировать украинским и международным инвесторам, что в Украине действуют механизмы защиты прав кредиторов, а крупные инвестиционные объекты могут прозрачно возвращаться на рынок.

Открытая процедура через Prozorro.Продажи должна обеспечить равный доступ всем потенциальным инвесторам, как украинским, так и международным. Именно конкуренция между участниками должна определить окончательную рыночную стоимость комплекса.

Что известно о Gulliver

Gulliver – один из крупнейших многофункциональных комплексов Украины. Его общая площадь превышает 157 тысяч квадратных метров.

Комплекс сочетает в себе современный торгово-развлекательный центр и бизнес-центр и расположен в самом центре Киева рядом сразу с тремя станциями метро. Ежедневно через него проходит более 150 тысяч человек.

Отдельным эпизодом в истории комплекса стало временное закрытие в конце октября 2025 года. Тогда банки сообщали, что бывший владелец блокировал доступ к техническим помещениям, системам управления и необходимой документации. После урегулирования ситуации уже с 1 февраля комплекс возобновил полноценную работу для арендаторов и посетителей.

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