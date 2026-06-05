Украина продаст роскошную яхту Медведчука: что известно о Royal Romance

Процесс продажи арестованной яхты Royal Romance, которая принадлежала экс-нардепу-предателю Виктору Медведчуку, вышел на финальную стадию. Процесс продажи судна стал возможным после преодоления многочисленных юридических препятствий, длительных судебных процедур и международных согласований.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Историю Royal Romance назвали уникальной, поскольку яхта стала первым арестованным активом, который физически находится за рубежом и проходит процедуру продажи при непосредственном участии украинского государства.

Юридическая война за актив и международные вызовы

Путь к продаже яхты оказался длительным из-за ожесточенного правового сопротивления со стороны бывшего владельца.

Royal Romance была арестована в Хорватии еще в 2022 году и впоследствии передана в управление АРМА для дальнейшей реализации;

и впоследствии передана в управление АРМА для дальнейшей реализации; из-за завершения установленного законом срока реализации в 2024 году всю процедуру пришлось запускать повторно – заново обосновывать потребность в продаже и проходить многоуровневые согласования с иностранными партнерами;

– заново обосновывать потребность в продаже и проходить многоуровневые согласования с иностранными партнерами; лица, связанные с Медведчуком, искусственно затягивали дело и использовали правовые механизмы разных стран и сложные зарубежные юридические конструкции, пытаясь заблокировать принятие решений.

Несмотря на саботаж, АРМА совместно с международными партнерами смогла устранить процедурные барьеры и сформировать прочную правовую позицию для финала сделки.

Как будут продавать яхту за рубежом

Поскольку актив находится за пределами Украины, его реализация опирается на международное право. В частности нужно учитывать, что:

процесс координируется в рамках международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции;

межгосударственные договоренности позволяют урегулировать продажу активов по законодательству Хорватии;

эти же соглашения определяют механизмы взаимного обмена информацией между органами и правила дальнейшего распределения полученных средств.

Значение для Украины и госбюджета

Кейс Royal Romance демонстрирует переход системы АРМА от формального учета имущества к обеспечению его реальной экономической эффективности. Это важный прецедент, который доказывает способность Украины конфисковывать и продавать активы подсанкционных лиц, независимо от того, насколько глубоко за рубежом они спрятаны.

Ожидается, что после завершения всех юридических этапов средства от продажи судна станут одним из крупнейших единовременных поступлений в государственный бюджет от реализации арестованного имущества за всю историю независимой Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года киевскую компанию ООО "АВГМ-ГРУПП" выбрали управляющим имения "Медвежья дубрава" на Закарпатье, принадлежавшего Медведчуку. Предприятие получило роскошный спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс вместе с мебелью и автомобилями в управление сроком на 5 лет.

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