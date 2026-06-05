Украина продаст роскошную яхту Медведчука: что известно о Royal Romance
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Процесс продажи арестованной яхты Royal Romance, которая принадлежала экс-нардепу-предателю Виктору Медведчуку, вышел на финальную стадию. Процесс продажи судна стал возможным после преодоления многочисленных юридических препятствий, длительных судебных процедур и международных согласований.
Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Историю Royal Romance назвали уникальной, поскольку яхта стала первым арестованным активом, который физически находится за рубежом и проходит процедуру продажи при непосредственном участии украинского государства.
Юридическая война за актив и международные вызовы
Путь к продаже яхты оказался длительным из-за ожесточенного правового сопротивления со стороны бывшего владельца.
- Royal Romance была арестована в Хорватии еще в 2022 году и впоследствии передана в управление АРМА для дальнейшей реализации;
- из-за завершения установленного законом срока реализации в 2024 году всю процедуру пришлось запускать повторно – заново обосновывать потребность в продаже и проходить многоуровневые согласования с иностранными партнерами;
- лица, связанные с Медведчуком, искусственно затягивали дело и использовали правовые механизмы разных стран и сложные зарубежные юридические конструкции, пытаясь заблокировать принятие решений.
Несмотря на саботаж, АРМА совместно с международными партнерами смогла устранить процедурные барьеры и сформировать прочную правовую позицию для финала сделки.
Как будут продавать яхту за рубежом
Поскольку актив находится за пределами Украины, его реализация опирается на международное право. В частности нужно учитывать, что:
- процесс координируется в рамках международного сотрудничества в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции;
- межгосударственные договоренности позволяют урегулировать продажу активов по законодательству Хорватии;
- эти же соглашения определяют механизмы взаимного обмена информацией между органами и правила дальнейшего распределения полученных средств.
Значение для Украины и госбюджета
Кейс Royal Romance демонстрирует переход системы АРМА от формального учета имущества к обеспечению его реальной экономической эффективности. Это важный прецедент, который доказывает способность Украины конфисковывать и продавать активы подсанкционных лиц, независимо от того, насколько глубоко за рубежом они спрятаны.
Ожидается, что после завершения всех юридических этапов средства от продажи судна станут одним из крупнейших единовременных поступлений в государственный бюджет от реализации арестованного имущества за всю историю независимой Украины.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года киевскую компанию ООО "АВГМ-ГРУПП" выбрали управляющим имения "Медвежья дубрава" на Закарпатье, принадлежавшего Медведчуку. Предприятие получило роскошный спортивно-жилищно-оздоровительный комплекс вместе с мебелью и автомобилями в управление сроком на 5 лет.
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