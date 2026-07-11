ГП "Леса Украины" отдало сотни миллионов гривен недавно зарегистрированным "ФОПам": названы имена

В Украине только за последний год открыли 22 индивидуальных предпринимателя, занимающихся лесозаготовками, которые уже успели выиграть тендеры на сумму от миллиона гривен. В некоторых случаях "ФОП" для участия в тендерах ГП "Леса Украины" использовали рекомендательные письма, которые им предоставили должностные лица этого же ГП.

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Такую информацию OBOZ.UA удалось получить, воспользовавшись YC .Market. Среди вновь созданных "ФОП" наибольшие суммы получили:

52-летняя Галина Гресько – 44,4 млн грн от "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины";

68-летняя Анна Паламаренко – 25,1 млн грн от "Центрального лесного офиса" ГП "Леса Украины";

22-летний Николай Романенко – 12,6 млн грн от "Северного лесного офиса" ГП "Леса Украины".

Галина Гресько из села Паранино Житомирской области открыла индивидуальное предпринимательство всего 10 месяцев назад (в августе 2025 года). До этого она не занималась бизнесом. Но оказалось, что Гресько – удивительно талантливая бизнес-леди. Ведь за считанные дни она подписала свой первый договор с филиалом ГП "Леса Украины".

Получить миллионы от ГП не так-то просто: для этого нужно предоставить договор на выполнение аналогичных работ, а также рекомендательное письмо. Если речь идет о вновь созданном индивидуальном предпринимателе в такой специфической отрасли, как лесозаготовка, условие наличия опыта может "отсеять" новых индивидуальных предпринимателей и ООО.

Но если очень хочется, это ограничение легко можно обойти. Очевидно, руководителю "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины" Сергею Зайцу очень хотелось помочь Галине Гресько выиграть тендер. Ведь он сам написал ей рекомендательное письмо, в котором отметил: "Учитывая опыт сотрудничества с физическим лицом-предпринимателем Гресько Галиной Ивановной, рекомендуем сотрудничать с этим исполнителем".

В комментарии OBOZ.UA Заец заявил, что все закупки сейчас осуществляются через тендеры. Однако первый договор был всего на 24,5 тыс. грн, тогда как тендеры проводятся на закупки на сумму от 50 тыс. грн. Вероятно, что договор с Гресько на 24,5 тыс. грн со "Столичным офисом" ГП "Леса Украины" подписали через несколько недель после создания "ФОП" лишь для того, чтобы документально подтвердить наличие опыта.

Заец написал рекомендательное письмо, которое использовали во время тендера на предприятии, которое он сам же и возглавляет. Журналист OBOZ.UA спросил у директора "Столичного офиса", не нарушает ли такая ситуация внутренние процедуры. "Ну, все письма подписываю я. У нас 15 надлесничеств. В любом визировании мы указываем начальника надлесничества или ответственного за заготовку в надлесничестве. Если я вижу, что стоит визировка, тогда я письмо подписываю… Отдел закупок проверяет, можно ли его допускать, или нельзя", – ответил Заец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее экс-глава украинского банка был уличен в схеме на 210 млн грн. За вознаграждение он помогал предпринимателю открывать счета, проводить рискованные платежи и обходить внутренний финансовый мониторинг.

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