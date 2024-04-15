Готовы принимать пассажиров уже через месяц: в аэропорту "Киев" заговорили о возобновлении полетов

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) готов принимать пассажиров через месяц с момента открытия авиаперевозок. Когда именно это произойдет, пока неизвестно, однако руководство "Киева" уверяет, что все технические повреждения аэропорта возможно быстро устранить.

Об этом рассказал председатель Совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский в интервью "Украинским новостям". По его словам, с военной точки зрения аэропорт "Киев" находится в непригодном для использования состоянии.

"Самолеты не могут приземляться и взлетать. Это с одной стороны. Но, в то же время, аэропорт находится в таком состоянии, что все те повреждения, все меры, которые были предприняты для предотвращения использования аэродрома противником, можно довольно быстро устранить. Могу с уверенностью сказать, что мы будем готовы принимать пассажиров через месяц с момента принятия решения об открытии воздушного пространства над Украиной. Техника – в пригодности, специалисты – готовы", – сказал Костржевский.

По его словам, весной-2024 ущерб для аэропорта от российской агрессии оценивается в 500 млн евро. В этих подсчетах, среди прочего, учитываются:

около 20 млн евро прямого материального ущерба от разрушений, повреждений и т.д.;

более 160 млн евро недополученных доходов за два года;

обесценивание предприятия как объекта бизнеса.

Следует понимать, что пока что никто точно не знает, когда возможно будет возобновить пассажирские полеты в Украине. По словам авиационных экспертов, чтобы открыть перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны", "закрывать" небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны поверить в безопасность и дать разрешение на полет).

В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь же получить страховку будет еще сложнее, объяснял OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Как сообщал OBOZ.UA, пока самолеты в Украине не летают, железнодорожники готовятся запустить новый международный маршрут. Предполагается, что он будет пролегать от Киева до словацкого Кошице. Целью же маршрута является облегчить украинцам подъезд до местного аэропорта.

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