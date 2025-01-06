Готовы на гибкий график и совместительство: украинцам объяснили, почему работодатели вынуждены становиться более лояльными

Украинские работодатели вынуждены "облегчать" условия труда из-за невозможности конкурировать зарплатами. В результате растет популярность гибкого графика, аутсорсинга и работы по совместительству.

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Об этом рассказала директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-экспертка Наталья Слинько в комментарии СМИ. По ее словам, гибкость проявляется в следующих изменениях:

возможность работать по совместительству;

Работодатели готовы оформлять работников по совместительству, в том числе забронированных, защищенных от мобилизации. Таким образом, компании уверены, что работник выполнит определенный объем работы, даже если он не может работать полный рабочий день.

аутсорсинг задач;

Растет популярность привлечения внештатных сотрудников, работающих на отдаленной основе. Это позволяет компаниям экономить средства и не тратиться на содержание большого офиса. Хотя многие работодатели все еще предпочли бы видеть работников в офисе, нынешние реалии диктуют другие условия.

введение гибкого графика работы.

Украинский рынок труда движется к внедрению гибких рабочих часов. Некоторые крупные компании уже начинают предлагать сотрудникам возможность выбирать удобное время для работы, если это разрешают производственные процессы. Такой подход подходит студентам, молодым матерям и пенсионерам, которые могут работать на ограниченное количество часов. В таких случаях компания оплачивает только отработанное время, а остальные задачи перекрывают другие работники.

Также эксперт подчеркнула, что окружающая ситуация на рынке труда Украины, обусловленная длительным военным конфликтом, заставила работодателей искать новые подходы к управлению персоналом. Сегодня можно наблюдать, как происходит "стирание" гендерных стереотипов в выборе профессий, а также внедрение гибких моделей работы, которые еще несколько лет назад были лишь перспективой.

По словам эксперта, если раньше мужчин, работающих кассирами в супермаркетах, или женщин, управляющих автобусами, было редкостью, то сегодня такие примеры становятся привычными. Война ускорила эти процессы, заставив общество приспособиться к новым условиям.

По словам Слинько, главное достижение последних лет – работодатели стали обращать внимание не на пол кандидата, а на его профессиональные качества. Впрочем, предстоит еще долгий путь, поскольку в отдельных сферах все еще доминируют гендерные стереотипы. К примеру, в детских садах почти нет мужчин-воспитателей или нянь. Только когда общество будет готово воспринимать любого человека в любой роли, можно будет говорить о полном преодолении дискриминации.

Помимо положительных изменений война привела к увеличению теневой занятости. Основными причинами этого являются:

желание утаить работников от мобилизации: некоторые компании берут сотрудников на работу неофициально и просят их работать удаленно, чтобы минимизировать риск их призыва;

некоторые компании берут сотрудников на работу неофициально и просят их работать удаленно, чтобы минимизировать риск их призыва; налоговая политика: рост налоговой перегрузки на бизнес принуждает часть компаний избегать официального трудоустройства служащих. Эксперты указывают на то, что введение новых налогов подталкивает работодателей к "теневым" схемам работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата в Киеве составляет около 26 тыс. грн. Это почти на 10 тысяч. грн больше, чем в среднем зарабатывают в Сумах. При этом ни один украинский город не приближается к уровню заработной платы в столице.

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