В Украине в одном из городов зафиксированы большие зарплаты: где платят в среднем 26 тыс. грн
В Украине средняя зарплата в Киеве составляет около 26 тыс. грн. Это почти на 10 тысяч. грн больше, чем в среднем зарабатывают в Сумах. При этом ни один украинский город не приближается к уровню заработной платы в столице.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Средняя зарплата по состоянию на январь 2025 года составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем год назад, говорится в данных work.ua. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн. Разница состоит в том, что robota.ua считает медианную зарплату. Она, в отличие от средней арифметической, показывает ту сумму, которую получает наибольшее количество рабочих.
Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:
Следует отметить, что официальная статистика Госстата публикуется с большим опозданием. При этом во время военного положения собирается далеко не вся информация. Статистика robota.ua имеет ряд существенных отличий. К примеру, если work.ua показывает среднюю зарплату в Кропивницком в размере 17,5 тыс. грн, то их конкурент подсчитал медианную зарплату в размере всего 13,1 тыс. грн.
Минималка не будет расти
Бюджет на 2025-й не предусматривает никакой индексации социальных стандартов . Ни минималку, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Так что украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих минималку не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.
Еще несколько месяцев назад в бюджетной резолюции правительство предусмотрело, что минималку и прожиточный минимум заморозят на три года. Это может стать наиболее жестким ограничением роста социальных стандартов за последние годы или десятилетия. По данным Минсоца, в Украине минимальную зарплату получают 1,9 млн человек.
Какая-то часть из них – это те, кто действительно на минималке не живет, а остальную зарплату получает в конверте. Однако вместе с тем есть и украинцы, действительно получающие минималку. Прежде всего это работники бюджетных сфер, а также жители небольших населенных пунктов.
В настоящее время на Едином портале вакансий около 10,3 тыс. вакансии с зарплатой в 8000 грн. Речь идет не только о работе в деревнях. К примеру, такую зарплату предлагают продавцу в Виннице, дворнике в Херсоне. Кочегаров, слесарей, почтальонов, сторожей, медицинских сестер, подсобных рабочих, библиотекарей и еще десятки разных специалистов ищут на минималку.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.
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