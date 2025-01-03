В Украине в одном из городов зафиксированы большие зарплаты: где платят в среднем 26 тыс. грн

В Украине средняя зарплата в Киеве составляет около 26 тыс. грн. Это почти на 10 тысяч. грн больше, чем в среднем зарабатывают в Сумах. При этом ни один украинский город не приближается к уровню заработной платы в столице.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Средняя зарплата по состоянию на январь 2025 года составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем год назад, говорится в данных work.ua. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн. Разница состоит в том, что robota.ua считает медианную зарплату. Она, в отличие от средней арифметической, показывает ту сумму, которую получает наибольшее количество рабочих.

Зарплаты по состоянию на январь 2025 года:

Город Данные work.ua Данные robota.ua (вакансии) Киев 25 800 грн 26 089 грн Днепр 22 500 грн 23 002 грн Запорожье 18 500 грн 20 000 грн Львов 23 500 грн 20 586 грн Одесса 21 500 грн 22 148 грн Харьков 20 000 грн 19 828 грн Винница 20 000 грн 19 500 грн Житомир 18 500 грн 17 500 грн Ивано-Франковск 21 500 грн 20 000 грн Кривой Рог 17 000 грн 18 250 грн Кропивницкий 17 500 грн 13 160 грн Луцк 19 500 грн 17 500 грн Николаев 19 000 грн 18 500 грн Полтава 19 000 грн 18 000 грн Ровно 20 000 грн 19 000 грн Сумы 16 000 грн 17 000 грн Тернополь 20 000 грн 18 500 грн Ужгород 22 500 грн 22 500 грн Херсон 19 200 грн 21 000 грн Хмельницкий 20 000 грн 19 500 грн Черкассы 20 000 грн 18 100 грн Черновцы 21 000 грн 18 500 грн Чернигов 17 600 грн 16 500 грн

Следует отметить, что официальная статистика Госстата публикуется с большим опозданием. При этом во время военного положения собирается далеко не вся информация. Статистика robota.ua имеет ряд существенных отличий. К примеру, если work.ua показывает среднюю зарплату в Кропивницком в размере 17,5 тыс. грн, то их конкурент подсчитал медианную зарплату в размере всего 13,1 тыс. грн.

Минималка не будет расти

Бюджет на 2025-й не предусматривает никакой индексации социальных стандартов . Ни минималку, ни прожиточный минимум (а вместе с тем и минимальную пенсию) повышать не планируют. Так что украинцев с минимальными доходами ожидает сложный год. Реальный уровень доходов может существенно сократиться, потому что номинальная зарплата для получающих минималку не возрастет, а цены при этом могут повыситься на 6,9%.

Еще несколько месяцев назад в бюджетной резолюции правительство предусмотрело, что минималку и прожиточный минимум заморозят на три года. Это может стать наиболее жестким ограничением роста социальных стандартов за последние годы или десятилетия. По данным Минсоца, в Украине минимальную зарплату получают 1,9 млн человек.

Какая-то часть из них – это те, кто действительно на минималке не живет, а остальную зарплату получает в конверте. Однако вместе с тем есть и украинцы, действительно получающие минималку. Прежде всего это работники бюджетных сфер, а также жители небольших населенных пунктов.

В настоящее время на Едином портале вакансий около 10,3 тыс. вакансии с зарплатой в 8000 грн. Речь идет не только о работе в деревнях. К примеру, такую зарплату предлагают продавцу в Виннице, дворнике в Херсоне. Кочегаров, слесарей, почтальонов, сторожей, медицинских сестер, подсобных рабочих, библиотекарей и еще десятки разных специалистов ищут на минималку.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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