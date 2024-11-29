Государственный банк заблокировал счета украинца за продажу криптовалюты: что делать в таком случае

Государственный ПриватБанк заблокировал счет и разорвал деловые отношения с клиентом после того, как он провел две операции с криптовалютой. Через большой промежуток времени контрагент решил вернуть свои средства и подал жалобу на мужчину в финучреждение.

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Об этом он рассказал в своей жалобе на портале "Минфин". По словам мужчины, 17 июля и 27 августа 2024 года он получил два перевода от лица, которому продал криптовалюту.

Спустя 3 месяца после этого с ним связался менеджер ПриватБанка и сообщил, что отправитель требует вернуть средства. Автор сообщения назвал его обычным мошенником, который после получения криптовалюты пытался безосновательно вернуть свои средства, перечисленные за продажу виртуального актива.

"Менеджер Привата отказался принимать доказательства проведенного соглашения с платформы, сказав, что "объяснений в телефонном режиме достаточно". Через неделю полностью блокируют счет и разрывают деловые отношения, говоря, что разблокирование возможно после обращения в правоохранительные органы и решения суда", – сетует мужчина, подчеркивая, что не наносил никому никакого ущерба.

Ответившие в ПриватБанке

В финучреждении ему объяснили, что проверка законности операций с криптовалютой является частью финансового мониторинга и мер по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

"Пока ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", – отметили в ПриватБанке.

Бывшему клиенту было предложено перечислить остатки средств на его счетах на счета в других банках. Для этого в любое отделение ПриватБанка необходимо предоставить:

реквизиты счета, открытого в другом банке;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, отмечается, банк не связывался с клиентом.

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