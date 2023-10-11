Госкомпания заплатит почти 15 миллионов за сериал, о котором почти ничего не известно: кто получит деньги

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ), которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 14,5 млн грн на создание сериала "Кронин". При этом, несмотря на то, что крайним сроком написания/адаптацию сценариев и проведения частичного технологического цикла производства указано 30 декабря, об этом сериале практически ничего неизвесто.

Объявление же о тендере размещено в системе Prozorro. Согласно ему, торги прошли в неконкурентной борьбе – победившая компания "Мамас Продакшн" была единственным участником и ни на гривню не снизила цену. До этого же, кстати, она, по данным сервиса YouControl, не принимала участия в гостендерах.

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Руководит же "Мамас Продакшн", согласно подписанному договору, Марина Квасова. Которая, по данным YouControl, также владеет сразу 9 объектами недвижимости в Киеве и области. При чем некоторые из них расположены в самом престижном районе столицы – Печерском.

Что известно о сериале

О самом же "Кронине" известно крайне мало. Лишь то, что:

жанр этого сериала – детектив;

в нем будет 8 серий;

длина каждой – около 45 минут.

О чем конкретно он будет – не сообщают даже в самой МПИУ. В частности, на сайте канала "Дом" (где, кстати, опубликован отчет о работе МПИУ), о сериале упоминается лишь 1 раз – в контексте победы "Мамас Продакшн" на соответствующем тендере.

Украинцы протестуют

В то же время решение "Мультимедийной платформы иновещания Украины" потратить 14,5 млн грн на сериал вызвало негодование среди украинцев. В частности, в обращении к Госаудитслужбе на Prozorro один из пользователей системы называет происходящее криминалом и требует передать эти деньги на оборону Украины.

"Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ", – говорится в его обращении.

Ответа от Госаудитслужбы пока нет.

Что говорят в "Мультимедийной платформе иновещания Украины"

Ранее же, комментируя закупку 12 сериалов на почти 100 млн грн, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заявляла, что производство украинского аудиовизуального контента различных жанров – "это не вопрос "развлечения", а вопрос национальной информационной и культурной безопасности, сверхважный для развития креативной независимости и противодействия вражеской пропаганде, а также вопрос поддержки ментального здоровья нации".

Кроме того, там указывали, что в госбюджете на 2023 год были предусмотрены средства на поддержку производства украинских сериалов. Которое с началом полномасштабного вторжения полностью остановилось и "до сих пор почти не восстановилось из-за нехватки средств".

Как сообщал OBOZREVATEL, также МПИУ потратит почти 17 млн грн на производство сериала "Вглыб кроличей норы". Получит же деньги компания, которая входит в группу олигарха Виктора Пинчука, а он сам числится среди ее конечных бенефициаров.

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