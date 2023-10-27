Госаудитслужба сдала назад: производителям оружия в Украине разрешили получать прибыль

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) согласилась с аргументами представителей ОПК. Так, ГАСУ предложила вернуть прибыль в состав цены на продукцию военного назначения для Минобороны, как это было до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в сообщении самой Госаудитслужбы. В ведомстве заверили, что уже направили соответствующее предложение в Минобороны, и опубликовали текст проекта изменений в постановление Кабмина № 736 от 18 июля 2023 года.

"Служба готова в дальнейшем приобщиться к разработке проекта правительственного решения или соответствующего законопроекта... С целью поддержки обороноспособности государства в период действия военного положения в Украине Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возврат условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года", – заявили в ведомстве.

Видео дня

В ГАСУ объяснили, что "приняли во внимание военное положение". При этом ведомство предлагает производителям ВПК направлять прибыль именно на развитие военно-промышленного комплекса.

Напомним, после проведенного ГАСУ аудита Минобороны представители ОПК заявили, что выводы ГАСУ вредят обороноспособности страны во время войны. Так, представители объединений/кластеров ОПК во время встречи в Минобороны заявили о том, что объединяются для защиты своих интересов. Они также предлагали распустить Госаудитслужбу.

Дело в том, что ГАСУ ранее поставила под сомнения правомерность прибыли предприятий ВПК во время войны. Госаудиторы начали требовать, чтобы поставщики Министерства обороны вернули доход государству. Это требование вело к тому, что производители товаров военного назначения вообще перестали бы заключать контракты с Минобороны, т.к. такие сделки не принесли бы им никакой выгоды. А это, в свою очередь, представляло угрозу для обороноспособности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также поставил под сомнение выводы Государственной аудиторской службы о якобы неэффективной работе компании. По его словам, с позицией "Укрэнерго" уже частично согласился Киевский окружной административный суд, признавший часть претензий ГАСУ к компании необоснованными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!